Qu'il s'agisse d’infrastructures économes en énergie, de bâtiments anciens réaffectés ou de ville intelligente, comme le quartier primé de Msheireb, le Qatar récolte les fruits de ses investissements pour un avenir plus vert.

Dans cet épisode de Qatar 365, Laila Humairah et Aadel Haleem nous racontent la transformation architecturale du Qatar.

Laila a visité la caserne des pompiers de Doha. Construite en 1982, elle était autrefois dédiée à la sécurité et à la protection des habitants de la capitale. C'est aujourd'hui un lieu de vie à part entière, nichée au cœur de la capitale. Ce bâtiment emblématique a été reconverti en espace d'art contemporain et résidence artistique.

L'architecte Japonais Arata Isozaki a conçu le Centre National des Congrès du Qatar, dont la façade présente les racines entrelacées de l'arbre Sidra. Aadel Haleem nous raconte comment l'architecte, à la renommée mondiale, a pensé ce bâtiment ultramoderne en gardant à l'esprit des éléments du passé. L'arbre Sidra qui se détache sur la façade est l'un des symboles nationaux du Qatar. L’architecture de l’édifice incarne bien la capacité du pays à intégrer une esthétique contemporaine tout en valorisant ses racines, son patrimoine.

Difficile de parler de prouesses architecturales au Qatar sans évoquer le quartier de Msheireb. Déjà connu comme le premier projet de régénération durable d'un centre-ville au monde, le quartier veut assoir sur le long terme sa réputation de ville intelligente.

Ali Al Kuwari et Fatima Fawzi, respectivement PDG et responsable de l'équipe de développement durable de Msheireb Properties, partagent avec Laila leur conception de la ville, leur volonté d’incorporer les nouvelles technologies au service de l’environnement urbain et leur vision pour rentre le quartier toujours plus attractif.