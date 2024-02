Espagne : au moins quatre morts et plusieurs blessés après l'incendie d'un immeuble à Valence

Par Euronews

Plusieurs personnes, dont des ingénieurs de la région, ont mis en cause la façade de l'immeuble, qui aurait entraîné une propagation rapide du feu.

Il aura fallu huit équipes de pompiers et plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Cet immeuble, situé dans un quartier résidentiel de la ville de Valence, a pris feu jeudi en fin de journée. Le bilan humain est lourd : au moins quatre morts, quatorze blessés, dont six pompiers. Et au moins quatorze personnes sont portées disparues.

La maire de Valence a décrété trois jours de deuil officiel dans la ville.

"Le plus curieux, c'est la façon dont la façade a brûlé. Le matériau de la façade a propagé le feu", s'étonne un habitant de l'immeuble.

"On ne pensait pas que l'incendie allait être aussi important. On pensait que ce serait rapide mais pas si catastrophique", a déclaré une habitante de l'immeuble.

Huit unités médicales ont été envoyées sur place. Un hôpital de campagne va également être installé, selon la télévision publique.

Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pedro Sanchez s’est dit "consterné" par ce drame.