Russie : des milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'Alexeï Navalny

Par Somaya Aqad, Euronews, AP

Sous une forte présence policière, des milliers de personnes ont fait leurs adieux vendredi au leader de l'opposition Alexeï Navalny lors de son enterrement à Moscou après sa mort toujours inexpliquée, il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique.

Alexeï Navalny a été enterré dans un cimetière de la banlieue sud-est enneigée de la capitale après une courte cérémonie orthodoxe russe. De vastes foules attendaient à l'extérieur de l'église et ont ensuite afflué vers la tombe fraîche du plus féroce critique du président Vladimir Poutine, avec des fleurs et des chants anti-gouvernementaux.

Bien que la police anti-émeute ait dressé des barricades devant l'église et le cimetière, aucune arrestation n'a été signalée.

Son épouse absente à ses funérailles

La veuve de M. Navalny, Yulia, qui n'a pas été vue aux funérailles, a remercié M. Navalny pour "26 ans de bonheur absolu".

"Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de le faire de manière à ce que vous, là-haut, soyez fiers de moi et heureux pour moi", a-t-elle écrit sur Instagram.

La cérémonie a eu lieu à la suite d'une bataille avec les autorités au sujet de la remise de son corps. Son équipe a déclaré que plusieurs églises moscovites avaient refusé d'organiser les funérailles de l'homme qui s'était engagé dans une croisade contre la corruption des autorités et avait organisé des manifestations massives.

De nombreux dirigeants occidentaux ont imputé le décès de l'opposant à Vladimir Poutine. Une accusation que le Kremlin a rejetée.

L'équipe de M. Navalny a fini par obtenir l'autorisation de l'église de l'Icône de la Mère de Dieu Apaise mes douleurs, qui était entourée de barrières de contrôle des foules.

Lorsque le cercueil a été retiré du corbillard et transporté à l'intérieur de l'église, la foule qui attendait à l'extérieur s'est mise à applaudir respectueusement, puis à scander : "Navalny ! "Navalny ! Navalny !" Certains ont également crié : "Tu n'as pas eu peur, nous non plus !", puis "Non à la guerre !". "La Russie sans Poutine !" et "La Russie sera libre !".

Présence de diplomates occidentaux

Des diplomates occidentaux, dont l'ambassadrice des États-Unis Lynne Tracy, étaient présents, de même que les candidats à la présidence Boris Nadejdine et Yekaterina Duntsova. Tous deux voulaient se présenter contre Poutine aux prochaines élections présidentielles et s'opposer à sa guerre en Ukraine ; aucun des deux n'a été autorisé à participer au scrutin.

Des images de l'intérieur de l'église ont montré un cercueil ouvert avec le corps de Navalny recouvert de fleurs rouges et blanches, et ses parents, Lyudmila et Anatoly, assis à côté du cercueil.

Les plus proches collaborateurs de M. Navalny vivent en dehors de la Russie et ont fait des commentaires lors de la retransmission en direct des funérailles sur sa chaîne YouTube, leur voix vacillait parfois sous l'effet de l'émotion.

"Les personnes qui suivent ce qui se passe savent que cet homme est un héros de notre pays, que nous n'oublierons pas", a déclaré Nadejda Ivanova, originaire de Kaliningrad, qui se trouvait à l'extérieur de l'église avec d'autres sympathisants. "Ce_qui lui a été fait est incroyablement difficile à accepter et à surmonter_."

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exhorté les personnes se rassemblant à Moscou et dans d'autres lieux à ne pas enfreindre la loi, déclarant que tout "rassemblement (de masse) non autorisé" constituait une violation.