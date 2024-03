45 000 volontaires vont être formés à l'approche des Jeux Olympiques de Paris

Par euronews

Le compte à rebours a commencé pour les quelque 45 000 bénévoles qui encadreront les épreuves des JO et des Jeux paralympiques de Paris ont été invités à une grande soirée de lancement à Paris.

PUBLICITÉ

Jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, des hommes autant que des femmes : près de 45 000 volontaires issus de 190 pays ont été sélectionnés pour participer à l'encadrement des JO de Paris l'été prochain (30 000 pour les JO et 15 000 pour les Jeux paralympiques). Au total, 30 % de ces bénévoles sont âgés de moins de 25 ans, 10 % ont plus de 60 ans et certains sont âgés de plus de 90 ans.

Ainsi, ce kinésithérapeute de Compiègne (Oise) sera affecté au contrôle antidopage. Un retraité a fait part de son émotion : il sera chauffeur pour les officiels.

Tous les participants ont par ailleurs reçu un uniforme, offert par le Comité international olympique. Le trousseau est constitué de quinze pièces (4 maillots, 2 pantalons dézipables et convertibles en shorts, un gilet/veste, un bob, 4 paires de chaussettes, une paire de chaussures, un sac et une banane). A noté que 53 % de la tenue est labellisée "made in France", à savoir les maillots et les chaussettes. Le reste sera produit essentiellement au Vietnam, en polyester recyclé.

Mais l'aventure aura aussi un prix : ainsi, une Américaine a dû économiser pour s'occuper des athlètes du Centre olympique de Seine-Saint-Denis. Heureusement, elle vivra chez des amis. Une professeure de natation bénévole de la Meuse devra payer tous ses voyages en train pour se rendre sur les lieux des épreuves où elle a été affectée, mais elle assure qu'elle ne céderait sa place pour rien au monde. Elle assistera les nageurs à l'entraînement dans un centre spécialement conçu pour les Jeux olympiques.

60 % de ces volontaires seront affectés à des missions auprès du public, notamment l’accueil et l’orientation, 35 % sur des missions liées aux épreuves sportives sur sites et 5 % au bon fonctionnement de l’organisation.

Pour tous les volontaires, un seul repas par jour leur sera offert et leurs déplacements en transports en commun en région parisienne seront pris en charge.