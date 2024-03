Crise migratoire : plus de 63 000 décès ou disparitions entre 2014 et 2023

Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

a - Tous droits réservés Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

a - Tous droits réservés Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Par Euronews

Entre 2014 et 2023, plus de 63 000 personnes sont mortes ou ont été portés disparues sur les routes migratoires à travers le monde. Plus de 28 000 d’entre elles rien qu’en Méditerranée.