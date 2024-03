L'opposition turque semble en mesure de conserver les villes clés, selon les résultats préliminaires

Par Somaya Aqad, AP

Le principal parti d'opposition turc semble en mesure de conserver son contrôle sur des villes clés lors des élections locales de dimanche, selon les résultats préliminaires, ce qui constitue une grande surprise pour le président Recep Tayyip Erdogan, qui avait l'intention de reprendre le contrôle

Avec environ 40 % des urnes dépouillées, le maire sortant Ekrem Imamoglu, du Parti républicain du peuple (CHP), était en tête à Istanbul, la plus grande ville de Turquie et son centre économique, selon la chaîne de télévision publique TRT. Mansur Yavas, le maire de la capitale Ankara, semble également en mesure de conserver son siège avec une large marge, selon les résultats.

Le CHP semble être en tête dans 36 des 81 provinces de Turquie, selon les résultats préliminaires rapportés par la TRT.

Le vote est considéré comme un baromètre de la popularité du président Erdogan alors qu'il cherche à reprendre le contrôle des zones urbaines clés, qu'il a perdu au profit de l'opposition lors des élections d'il y a cinq ans. La victoire du CHP à Ankara et à Istanbul en 2019 a brisé l'aura d'invincibilité d'Erdogan.

Le principal champ de bataille du président turc, âgé de 70 ans, est Istanbul, une ville de 16 millions d'habitants où il est né et a grandi et où il a commencé sa carrière politique en tant que maire en 1994.

Les analystes estiment qu'une forte participation du Parti de la justice et du développement (AKP) d'Erdogan, au pouvoir et orienté vers l'islam, renforcerait probablement sa détermination à mettre en place une nouvelle constitution, qui refléterait ses valeurs conservatrices et lui permettrait de gouverner au-delà de 2028, date de la fin de son mandat actuel.

Pour l'opposition, divisée et démoralisée après sa défaite aux élections présidentielles et législatives de l'année dernière, le maintien d'Istanbul et d'Ankara constituerait un atout majeur et contribuerait à remobiliser ses partisans.

Quelque 61 millions de personnes, dont plus d'un million qui votaient pour la première fois, étaient habilitées à voter pour toutes les municipalités métropolitaines, les mairies de ville et de district ainsi que les administrations de quartier.

Le taux de participation a été d'environ 76 %, selon l'agence gouvernementale Anadolu.

Des violences en marge du scrutin

Quelque 594 000 agents de sécurité étaient en service dans tout le pays pour assurer le bon déroulement du scrutin. Néanmoins, une personne a été tuée et onze autres ont été blessées dans la ville de Diyarbakir où une dispute concernant l'élection d'un administrateur de quartier a tourné à la violence, a rapporté l'agence gouvernementale Anadolu. Au moins six personnes ont également été blessées dans les combats qui ont éclaté dans la province voisine de Sanliurfa.

"D'après les données que nous avons obtenues, il semble que la confiance de nos concitoyens ait porté ses fruits", a déclaré M. Imamoglu à propos des premiers résultats.

M. Imamoglu a obtenu environ 50 % des voix à Istanbul, tandis que le candidat de l'AKP, Murat Kurum, ancien ministre de l'urbanisation et de l'environnement, a obtenu 41 % des voix, selon la TRT. Les sondages avaient indiqué une course serrée entre les deux.

Imamoglu - une figure populaire présentée comme un possible futur challenger d'Erdogan - s'est présenté sans le soutien de certains des partis qui l'ont aidé à remporter la victoire en 2019.

Les partis pro-Kurdes

Le Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples, pro-kurde, et le parti nationaliste IYI ont tous deux présenté leurs propres candidats dans la course.

Une alliance de six partis d'opposition dirigée par le CHP s'est désintégrée après avoir échoué à évincer Erdogan lors des élections de l'année dernière, incapable de tirer parti de la crise économique et de la réponse initialement médiocre du gouvernement au tremblement de terre dévastateur de l'année dernière, qui a tué plus de 53 000 personnes.

Hamish Kinnear, analyste principal pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft, a déclaré que si Imamoglu s'accroche à Istanbul, "il sera bien placé pour unifier l'opposition fracturée et lancer une candidature à la présidence en 2028".

Entre-temps, un nouveau parti religieux-conservateur, le New Welfare Party (YRP), semble avoir attiré les votes des partisans de l'AKP qui ont été désillusionnés par la gestion de l'économie par le gouvernement. De nombreuses personnes ont dû se battre pour acheter des produits de base dans un contexte d'inflation galopante.

Dans le sud-est de la Turquie, principalement peuplé de Kurdes, le parti DEM était en passe de remporter de nombreuses municipalités, mais il n'est pas certain qu'il soit autorisé à les conserver. Au cours des années précédentes, le gouvernement d'Erdogan a démis de leurs fonctions des maires pro-kurdes élus pour leurs liens présumés avec des militants kurdes et les a remplacés par des administrateurs nommés par l'État.

Erdogan, qui préside la Turquie depuis plus de deux décennies - en tant que premier ministre depuis 2003 et président depuis 2014 - prône une nouvelle constitution qui mettrait les valeurs familiales au premier plan.

Il n'a pas récolté suffisamment de voix pour promulguer une nouvelle constitution aujourd'hui, mais un bon score pourrait lui permettre d'attirer certains législateurs conservateurs, nationalistes ou islamiques du camp de l'opposition pour obtenir la majorité des deux tiers nécessaire.