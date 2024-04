À Varsovie, Rishi Sunak annonce augmenter le budget défense du Royaume-Uni et aider l'Ukraine

Par euronews

Les dépenses pour la défense vont être portées à 2,5 % du PIB d'ici la fin de la décennie.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé une augmentation des dépenses de défense pour son pays.

Elles vont être portées à 2,5 % du PIB d'ici la fin de la décennie.

Il a fait cette annonce après une rencontre avec le Premier ministre polonais et le chef de l'OTAN, ce mardi, à Varsovie:

"Nous n'avons pas choisi ce moment, mais il nous incombe de l'affronter. Dans un monde où les menaces se multiplient, nous devons montrer à nos ennemis que nous sommes résolus et déterminés à ce que leurs tentatives de déstabiliser notre monde, de redessiner ses frontières par la force, échouent. Avec nos amis et nos alliés, nous seront en première ligne de la défense du monde libre et démocratique."

Il a également promis d'envoyer davantage d’armes en Ukraine dans le cadre d'une aide supplémentaire d'environ 580 millions d'euros en matériel de guerre.

Cette livraison comprendra des missiles britanniques, les Storm Shadow, qui ont une portée d'environ 241 kilomètres et qui se sont déjà révélés efficaces pour atteindre des cibles russes.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a quant à lui salué ces annonces et a admis que les alliés de l'OTAN devaient en faire plus pour soutenir l'Ukraine, notamment en matière de défense aérienne.