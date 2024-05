Tradition et modernité se côtoient au Qatar dans le domaine des arts du spectacle. De l'apprentissage de l'art ancien de la danse de l'épée à la participation à une production théâtrale moderne.

La scène des arts du spectacle au Qatar est en constante évolution. Cet épisode de Qatar 365 vous donne un aperçu de l’offre disponible, entre danses traditionnelles et théâtre moderne. Tout d'abord, Aadel Haleem s’est rendu au festival Darb Al Saai, qui souligne l'importance de préserver le patrimoine du Qatar, comme l'art de l'"Ardha", une danse traditionnelle à l'épée.

Lorsque le Qatar était peuplé de Bédouins et de tribus, la danse folklorique de l’"Ardha" était exécutée pour remonter le moral des soldats ou des combattants qui rentraient au pays. Aujourd'hui, les anciens préservent cet art en l'enseignant à la jeune génération lors de célébrations culturelles. Um Mubarak Al-Mohannadi, à la tête du Al Khor Traditional Art Band, interprète des chansons qui faisaient partie de la vie quotidienne de ses ancêtres et explique l'importance de partager les connaissances du passé.

Outre les arts traditionnels, le Qatar possède une scène artistique moderne florissante. La troupe de théâtre amateur "The Doha Players" a été créée en 1954 et a monté plus de 200 productions d'auteurs et de genres différents. La communauté accueille tout le monde, des acteurs aux techniciens. Les bénévoles utilisent leur temps libre pour partager leur passion pour le théâtre. Laila Humairah s'est rendue dans les coulisses de leur dernier spectacle, une comédie musicale basée sur la série de romans fantastiques pour enfants, Le Voleur de foudre.