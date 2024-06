Élections Européennes : sur l'île de Milos en Grèce on s'apprête à voter sans grande passion

Les habitants de cette île des cyclades comme beaucoup d'autres insulaires en Grèce, aimeraient que l'UE ne les oublie pas.

Les élections européennes approchent à grands pas et 9 millions de grecs se préparent à voter.

Parmi eux, les insulaires, qui représentent une part importante de la population.

Sur l'île de Milos, dans l'archipel des Cyclades, les habitants disent que peu de gens s'intéressent vraiment à l'élection car ils ne réalisent pas son importance dans leur vie quotidienne.

Ici, nous nous sentons isolés, comme des citoyens de seconde zone

Les électeurs qui se sentent encore concernés sont déçus et affirment que l'UE doit et peut faire beaucoup plus pour aider les insulaires, un "monde à part" dans la population grecque, qui a besoin d'attention.

Selon Spiros Loukakis, propriétaire d'un bar, « les gens ne s'intéressent pas vraiment aux élections européennes parce qu'ils n'en ont pas réalisé l'importance. Ils ne comprennent pas que la plupart des décisions sont prises par l'Union européenne et s'appliquent à tous les États membres. Ils ne pensent donc pas qu'il soit très important de participer ou de s'impliquer réellement."

"L'Union européenne peut faire beaucoup de choses pour les insulaires et elle doit les faire. Quand je dis « doit les faire », je ne veux pas dire que c'est obligatoire. Mais ici, nous nous sentons isolés, nous nous sentons en quelque sorte des citoyens de seconde zone. En ce qui concerne par exemple les taxes ou les transports et leur coût, ainsi que le coût de la plupart des produits." déclare Vasilis Papaikinos, un restaurateur de l'île.

De leur côté, les pêcheurs s'inquiètent pour les stocks de poissons, qui constituent leur gagne-pain, et demandent à l'UE de prendre des mesures.

« Il y a un problème avec les stocks de pêche. Mais ils ne prennent aucune mesure et ne font aucun contrôle pour résoudre ce problème. » se désole Frantzeskos Mavrogiannis, pêcheur.

Les agriculteurs, quant à eux, exigent des mesures et des politiques européennes qui leur permettraient de vivre décemment du fruit de leur travail.

Selon Katerina Xidou, Agricultrice "Autrefois, nous faisions des bénéfices si nous travaillions dur. Nous avions aussi des employés, nous étions bons en théorie et nous faisions des bénéfices. Mais aujourd'hui, nous réduisons notre production, nous avons aussi des insectes qui détruisent les récoltes partout où il y en a."

Ils pensent que l'Europe les a oubliés

Espoir et désespoir. C'est ce que ressentent les insulaires grecs avant les élections européennes.

D'un côté, ils espèrent que l'UE les aidera à surmonter leurs problèmes, comme les coûts élevés et les difficultés de la vie sur une île. Et d'autre part, ils pensent que l'Europe les a oubliés. Beaucoup disent qu'ils se sentent "comme des citoyens de seconde zone."