Le vote par correspondance possible en Grèce pour les élections européennes

Le vote par correspondance désormais possible en Grèce pour les élections européennes. Une mesure voulue par le gouvernement pour faire baisser l'abstention.

Plus de 200 000 électeurs grecs vivant à l'étranger ont décidé d'exercer leur droit de vote pour la première fois par correspondance. Commencée en 2019, la simplification du vote des expatriés a été définitivement validée par le Parlement grec en janvier 2024. La Grèce était l'un des derniers pays en Europe à ne pas avoir mis en œuvre ce système.

''Pour moi, c'était très important, car premièrement je voulais libérer mon dimanche, deuxièmement je ne savais pas ce qui pourrait arriver d'autre ce jour-là et je voulais m'assurer de pouvoir voter , et parce que c'est une nouvelle procédure et que je voulais l'adopter" explique Katerina Karavioti, une habitante d'Athènes.

Afin de garantir le secret du vote et d'éviter tout type de fraude, des barrières de sécurité ont été prévues, comme l'a expliqué à Euronews Athanasios Ballerbas, secrétaire général du ministère de l'Intérieur : "en général, les niveaux de sécurité sont améliorés. L’enveloppe de vote anonyme présente essentiellement les caractéristiques d’un billet de banque. Il est impossible de le reproduire. Il existe également des procédures électroniques qui garantissent à l’électeur et aux représentants des partis le suivi de cette procédure avec transparence et intégrité."

Parmi les avantages de la réforme : l'impact environnemental considérablement réduit, car l'électeur ne reçoit pas des dizaines de bulletins mais un seul, dans lequel il vote selon les instructions précisées dans un fascicule qui l'accompagne.

Le taux d’abstention aux élections européennes suscite de vives inquiétudes. En Grèce, le gouvernement, par le biais du vote par correspondance, supprime les obstacles aux urnes pour ceux qui veulent voter, mais pour une raison objective, cela n'est pas possible. Reste donc à savoir si la réforme aura un réel impact sur le taux de participation.