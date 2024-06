A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen et une candidate. André De Sousa Marques est le cofondateur d'ATIVA.te, une association de jeunes Portugais qui s'efforce d'ouvrir la voie à une société plus inclusive et plus démocratique. S'il était élu député européen, il s'efforcerait "de faire entendre chaque voix, en particulier celle des jeunes". Il plaide "en faveur de politiques qui encouragent l'éducation civique, la participation et les opportunités pour les jeunes dans les processus de prise de décision, parce qu'ensemble nous pouvons aider à construire un meilleur avenir pour l'Union européenne".

La candidate allemande de 26 ans, Lina Johnsen, souhaite "plus de démocratie" si elle est élue eurodéputée. Selon elle, "Il ne suffit pas de voter tous les quatre ans. Nous devons nous rassembler en tant que société et avoir la confiance et l'assurance que les propositions seront mises en œuvre, que nous avons notre mot à dire et que les intérêts d'un grand nombre de personnes sont supérieurs aux intérêts de quelques-uns".