Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode, Euronews interroge une citoyenne et un candidat. Ana Leticia Arenas est avocate espagnole. Si elle était élue, elle s’engagerait à défendre les valeurs de l’UE, "protéger notre industrie européenne, les petites et moyennes entreprises, et continuer à construire une Europe dans sa diversité".

Le candidat Siegfried Muersan (PPE) compte renforcer l’UE pour défendre les citoyens. Pour l’eurodéputé sortant, il s’agit d’investir dans la sécurité. De plus, pour "protéger les citoyens, nous avons besoin d'une économie forte. Je m'efforcerai de renforcer la compétitivité, de faciliter les investissements en Europe", assure-t-il.