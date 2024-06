L'ONU demande la libération de ses 11 employés arrêtés par les rebelles houthis

Par euronews avec AP

Le porte-parole de l'ONU a demandé la libération "inconditionnelle" des onze employés des Nations unies au Yémen interpellés par les rebelles houthis pro-Iran.

Après l'arrestation dans des conditions peu claires de onze employés des Nations unies par les rebelles houthis du Yémen, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré à New York que l'Organisation était "très préoccupé[e] par ces développements. "Nous cherchons activement à obtenir des éclaircissements de la part des autorités houthies de facto sur les circonstances de ces détentions et, plus important encore, à garantir un accès immédiat à ce personnel de l'ONU", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je peux en outre vous dire que nous utilisons tous les canaux disponibles pour garantir la libération sûre et inconditionnelle de tous le plus rapidement possible."

Sur ces 11 personnes, l'ONU a déclaré que neuf étaient des hommes et deux des femmes. Six d'entre eux travaillaient pour l'agence des droits de l'homme des Nations unies, tandis qu'un chacun travaillait pour le bureau de son envoyé spécial, sa branche de développement, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'UNESCO. L’Organisation Mayyun pour les droits de l’homme, qui a également signalé que des membres du personnel de l’ONU avaient été détenus, a nommé d’autres groupes humanitaires dont les employés ont été détenus par les Houthis dans quatre provinces contrôlées par les Houthis : Amran, Hodeida, Saada et Saana.

"Nous condamnons dans les termes les plus fermes cette escalade dangereuse, qui constitue une violation des privilèges et immunités des employés des Nations unies qui leur sont accordés en vertu du droit international, et nous considérons qu'il s'agit de pratiques oppressives, totalitaires et de chantage visant à obtenir des gains politiques et économiques", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Save the Children a déclaré à AP qu'elle était "préoccupée par le sort de l'un de nos membres de notre personnel au Yémen et qu'elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa sécurité et son bien-être". CARE International a également déclaré qu'un de ses employés avait été arrêté sans raison.

Des militants, des avocats et d'autres ont également lancé une lettre ouverte en ligne, appelant les Houthis à libérer immédiatement les personnes détenues, car s'ils ne le font pas, *cela "contribue à isoler le pays du monde".*

Human Rights Watch, citant des membres des familles des personnes détenues, a déclaré que "les autorités houthies n’ont pas révélé l’emplacement des personnes qu’elles ont détenues ni ne leur ont permis de communiquer avec leurs employeurs ou leurs familles".

Les rebelles Houthis du Yémen et leurs médias affiliés n'ont pas évoqué ces détentions, bien que le porte-parole militaire, le général de brigade Yahya Saree a revendiqué vendredi soir des attaques contre des navires qui n'avaient pas été signalés comme endommagés ni reconnus par les autorités internationales.

Le commandement central de l'armée américaine a déclaré que les Houthis avaient lancé quatre missiles balistiques antinavires au cours de la dernière journée, sans causer de dégâts. Par ailleurs, les forces américaines ont détruit deux missiles, cinq drones et un patrouilleur, selon le communiqué, ce que les rebelles n'ont pas reconnu.

Les rebelles soutenus par l'Iran ont également signalé vendredi de nouvelles frappes aériennes menées par les États-Unis autour de la ville portuaire de Hodeida sur la mer Rouge, puis dans la capitale, Sanaa.

Plusieurs ont frappé l'aéroport de Hodeida, a indiqué l'agence de presse SABA, contrôlée par les Houthis, où les rebelles auraient lancé des attaques ciblant auparavant les navires dans la région.

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché ces détentions. D'anciens employés de l'ambassade américaine à Sanaa, qui a fermé ses portes en 2015, ont également été arrêtés et détenus par les Houthis. Cependant, ces arrestations surviennent alors que les Houthis ont du mal à disposer de suffisamment de monnaie pour soutenir l’économie dans les zones qu’ils contrôlent.

"Les tensions et les conflits internes pourraient devenir incontrôlables et conduire le Yémen à un effondrement économique complet", a prévenu le journaliste yéménite Mohammed Ali Thamer dans une analyse publiée par le Carnegie Endowment for International Peace.

Bloomberg a rapporté jeudi que les États-Unis envisageaient d'accroître encore la pression économique sur les Houthis en bloquant leurs sources de revenus, notamment un paiement saoudien prévu de 1,5 milliard de dollars pour couvrir les salaires des employés du gouvernement dans les territoires contrôlés par les rebelles.

La guerre au Yémen a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, tuant des dizaines de milliers d’autres. Les attaques des Houthis contre les transports maritimes, en lien avec la guerre à Gaza, ont contribué à détourner l’attention de leurs problèmes intérieurs et de l’impasse de la guerre. Mais ils font face depuis des mois à des pertes et des dégâts croissants dus aux frappes aériennes menées par les États-Unis qui ciblent le groupe.