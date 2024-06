Par euronews avec AP

Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, la Russie s'est à nouveau livrée à des actes d'hostilité de grande ampleur à l'encontre des membres l'OTAN.

En conséquence, l'OTAN a renforcé ses défenses en intensifiant les échanges de renseignement et en améliorant la protection des infrastructures à risque, notamment sous-marines et dans le domaine du cyberespace.

Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l'OTAN, a déclaré:

"Nous avons assisté à une recrudescence des actes de sabotage, des cyberattaques, des mouvements migratoires instrumentalisés et d'autres actions hostiles de la part de la Russie. Nous répondrons aux provocations russes avec calme et mesure. Dans le même temps, nous dénoncerons ses méfaits et nous lui imposerons des sanctions financières."

Une stratégie de défense inédite depuis la guerre froide a été présentée lors d'une réunion des ministres de la défense de l'OTAN, à laquelle été présente le ministre ukrainien Rustem Umerov. Lors de cette réunion, la manière dont les membres entendent dissuader et se défendre contre les menaces mondiales, notamment contre la Russie, a été présentée. Une annonce de 500 000 soldats à haut niveau de préparation dans tous les domaines, a été faite.

Vers une aide militaire stable à l'Ukraine

À l'approche du 75e anniversaire de l'OTAN à Washington, les alliés ont également décidé de se concentrer sur un soutien militaire stable à l'Ukraine.

Jen Stoltenberg, secrétaire générale de l'OTAN , a affirmé:

"Les Ukrainiens disposeront d'une meilleure planification. Cela permettra plus d'anticipation, de transparence et assurera un partage minimal et équitable de cet enjeu entre les membres. Surtout, cela enverra à Moscou le message que nous sommes dans l'action."

Les ministres de la défense de l'OTAN estiment qu'il est temps d'apporter un soutien à long terme à l'Ukraine. Ils ont convenu d'une aide substantielle à la formation des soldats ukrainiens. Ils ont également déclaré qu'ils devaient se rapprocher d'une adhésion à long terme de l'Ukraine à l'OTAN.