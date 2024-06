La Flandre utilise la nature pour prévenir les inondations meurtrières

Les derniers mois ont brutalement rappelé à l’Europe la puissance des inondations et les conséquences dévastatrices qu’elles peuvent engendrer. Mais la nature, plutôt que les infrastructures artificielles, pourrait-elle résoudre nos problèmes de gestion des inondations ?

L'estuaire de l'Escaut, en Flandre, est depuis longtemps en première ligne des inondations. Son paysage de basse altitude et sa connexion ouverte à la mer le rendent très vulnérable aux ondes de tempête. Lorsque le niveau de la mer augmente anormalement en raison de vents forts et d'une faible pression atmosphérique, ce phénomène météorologique peut entraîner des inondations importantes lors des marées hautes.

« Lorsqu’une tempête en mer survient pendant la marée haute, et si la tempête et le vent soufflent du nord-ouest, l'eau est repoussée dans l'estuaire, une protection est donc indispensable », explique Elias Verbanck, chef de projet de l’initiative LIFE SPARC.

Une solution fondée sur la nature

L'élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique ne fait que renforcer cette menace d'inondation. Mais plutôt que de construire des barrières plus fortement conçues, un projet fondé sur la nature appelé LIFE SPARC vise à créer plus d'espace pour le fleuve Escaut, tout en développant simultanément un écosystème florissant au sein de l'estuaire.

Grâce à un réseau de digues et d’écluses, les zones de contrôle des inondations agissent comme un tampon, capturant l'excès d'eau lors d'une onde de tempête avant de le rejeter progressivement dans le fleuve.

« Lorsqu'une onde de tempête survient et que les niveaux d'eau sont très élevés, l'eau déborde du remblai et s'écoule du fleuve jusqu’à la zone d'inondation contrôlée, alimentant la zone en eau, puis les marais, et lorsque la marée est à nouveau basse, l'eau traverse le système d'écluses pour retourner dans le fleuve », explique Elias.

Mais la protection contre les inondations n'est pas le seul avantage.

« Ces marais soumis aux marées sont très importants pour la nature. Ils sont très rares », dit Elias, ajoutant : « Les marais d'eau douce sont importants pour les poissons, mais aussi pour les oiseaux ; non seulement pour les habitats et la faune elle-même, mais aussi pour leurs fonctions de régulation. Ils sont très utiles pour l'équilibre nutritionnel dans l'Escaut. Ils sont en fait essentiels. Ils apportent de l'oxygène dans l'eau, ce qui est bien sûr très important pour la vie, et ce marais a également une fonction de séquestration et de stockage du carbone. »

Repenser notre relation à l'eau

La solution fondée sur la nature le long de la vallée de l'Escaut n'est qu'un exemple de la façon dont le changement climatique nous oblige à repenser la protection contre les inondations et notre relation à l'eau.

L'idée de travailler avec la nature plutôt que contre elle, afin de devenir plus résilients aux inondations et à la sécheresse induites par le climat, a également été un thème central lors de la récente Semaine verte à Bruxelles.

« Nous pensions que les solutions techniques résoudraient tout, mais nous constatons aujourd’hui que ce n’est pas le cas, en particulier avec le changement climatique. Les solutions fondées sur la nature peuvent nous aider, par exemple, en gardant l'eau sur les toits et dans les jardins, et à plus grande échelle, en donnant de l'espace aux rivières et en retenant l'eau dans le sol », a déclaré John Boon, de la Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes région Europe.

Faisant écho à ce point de vue, Elias conclut : « Ne rien faire était inenvisageable. Si l'on ne donne pas à l’eau l’espace dont elle a besoin, elle s’en emparera. Et ce serait un désastre. Nous avons donc élaboré un plan. Un plan avec de grandes zones inondables contrôlées, et nous avons décidé d’y associer un nouveau développement de la nature. »