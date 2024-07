La sylvothérapie séduit de plus en plus de citadins allemands

Par Kristina Jovanovski

La sylvothérapie rencontre de plus en plus d'adeptes dans les grandes villes allemandes. L'immersion dans la nature a des effets positifs sur notre santé selon les scientifiques.

En Allemagne, la sylvothérapie ou bain de forêt est de plus en plus populaire. Les participants s'imprègnent des bienfaits de la nature en s'y immergeant pendant plusieurs heures.

Fiona McDougall est une guide spécialisée dans cette pratique qui trouve ses racines au Japon. Contrairement à la randonnée, il ne s’agit pas d'atteindre une destination particulière ou de faire de l’exercice, simplement de se connecter avec la nature dans tous ses éléments, des images aux sons, en passant par les odeurs et les textures.

"J'espère que grâce à des pratiques comme celle-ci, les gens ressentiront un lien plus fort avec le monde naturel, d'où nous venons tous. Et en ressentant cette connexion, j’espère que les gens se sentiront mieux, auront une relation plus forte avec la nature et, vous savez, une plus grande appréciation de celle-ci et de la place qu’ils y occupent" explique-t-elle.

La science soutient l’idée selon laquelle la nature a un impact positif. Une étude réalisée en Allemagne a révélé qu'une promenade en forêt peut aider le cerveau à mieux s'habiller, même les sons de la nature peuvent être stimulants.

Simone Kuehn, directrice du Centre de neurosciences environnementales de l'Institut Max Planck, explique : "nous avons montré un groupe de participants en bonne santé ou les avons exposés à des chants de naissance plutôt qu'au bruit de la circulation et nous avons constaté que les personnes exposées à de mauvaises chansons présentaient une diminution de l'anxiété, de la dépression et de la paranoïa."

La sylvothérapie est axée sur la détente. Fiona McDougall achève donc ses sessions par une méditation dans un des plus grands parcs du centre de Berlin. Elle espère convaincre les gens que se connecter avec la nature peut être pratique, et que cela présente des avantages même si cela se fait en ville et pendant une courte durée. De nouvelles données scientifiques lui en tout cas raison.

Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique que les espaces verts en milieu urbain, tels que les parcs et les arbres dans les rues, ont un large éventail d'effets positifs, notamment celui de préserver une bonne santé mentale.