La plus grande île de la Méditerranée est l'une des régions d'Europe les plus durement touchées par le dérèglement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent et la pénurie d'eau s'inscrit dans la durée, menaçant les cultures et imposant de lourdes contraintes aux habitants.

PUBLICITÉ Le climat a un impact très fort sur la vie de la Sicile », explique Gerardo Diana, un agriculteur sicilien, en regardant ses champs de blé et de haricots, qui ont été complètement décimés par la sécheresse depuis deux ans. La récolte qui fait sa fierté, ce sont les oranges sanguines, dont la culture est aussi menacée, malgré les efforts constants de Gerardo pour pomper de l'eau dans le sous-sol ou dans les lacs avoisinants. « C'est une question de survie ! Malheureusement, avec ce long été, nous redoutons que les végétaux ne meurent », poursuit-il. Cette sécheresse persistante n'est que l'une des manifestations de la lutte âpre que mène la Sicile pour faire face au réchauffement climatique. Ces dernières années, la Sicile a également été ravagée par des incendies de forêt, et a dû faire face à des crues soudaines comme à des canicules intenses. Au cours de l'été 2021, la ville sicilienne de Syracuse a enregistré une température record de 48,8° Celsius, du jamais vu. Il s'agissait de la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe et, pour beaucoup, elle reflétait la réalité du réchauffement climatique. La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée, une zone qui se réchauffe 20 % plus vite que le reste du globe. Cette région a déjà atteint le seuil de 1,5° Celsius de hausse des températures moyennes depuis l'époque préindustrielle, le seuil fixé par l'accord de Paris sur le climat de 2015 pour atténuer les événements météorologiques extrêmes. Selon Christian Mulder, professeur d'écologie à l'université de Catane, ce phénomène pourrait s'étendre à un tiers du territoire sicilien d'ici 2030, et aux deux tiers d'ici 2050. A l'intérieur des terres, au centre de la Sicile, les champs autrefois fleuris qui bordaient la ferme de Salvatore Morreale ne sont aujourd'hui que des étendues arides, qui montrent des signes évidents de désertification. Mais Salvatore Morreale ne se contente pas de déplorer les conditions météorologiques. Il reproche également aux autorités de ne pas avoir réagi plus tôt : « Lorsque j'étais à l'école, on parlait déjà de la désertification de la Sicile. Cela ne date donc pas d'hier. Les hommes politiques ont une part de responsabilité, car ils auraient pu y réfléchir plus tôt et s'attaquer au problème ». Un sentiment qui fait écho à l'analyse de Giuseppe Cirelli, professeur d'hydraulique agricole à l'université de Catane. Ses recherches indiquent que certaines régions de Sicile ont connu une baisse de 70 % des précipitations au cours de l'année écoulée par rapport aux vingt années précédentes. Au-delà de ce qu'il qualifie de sécheresse sans précédent », Giuseppe Cirelli souligne aussi le problème de vétusté des infrastructures, notamment des canalisations, qui induit une importante déperdition des volumes d'eau qui y transitent. Au début de l'année, les autorités locales ont imposé des restrictions d'eau à un million de personnes dans près de 100 municipalités. Dans la ville de Gela, au sud du pays, Euronews s'est entretenue avec une famille qui n'a accès à l'eau que tous les trois jours. Floriana Callea explique que l'eau stockée dans des réservoirs ne suffit pas à couvrir les besoins de sa famille. « Avec les autres habitants de notre quartier, nous sommes tous exaspérés, parce que cette situation est vraiment frustrante et stressante », déplore-t-elle. De nombreux habitants estiment que l'épreuve que traverse leur île devrait servir de signal d'alarme pour le reste de l'Europe, et qu'il y a urgence à agir.