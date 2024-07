Par Euronews avec AP

Le programme complet de la première journée de Paris 2024 commence à 15:00 avec les matches de football masculin entre l'Argentine et le Maroc, et entre l'Ouzbékistan et l'Espagne.

Les Jeux olympiques de 2024 débutent aujourd'hui avec les premiers matchs de football et de rugby à sept, deux jours avant la cérémonie officielle prévue vendredi. L'attente est énorme puisque Paris 2024 a déjà établi un record en vendant 8,6 millions de billets, le plus grand nombre jamais enregistré. Les événements d'ouverture comprennent deux matchs de football à 15:00 : L'Argentine contre le Maroc à Saint-Étienne pour le groupe B, et l'Ouzbékistan contre l'Espagne à Paris pour le groupe C. Australia-Samoa ouvrira la compétition de rugby à sept à Paris une demi-heure plus tard, à 15:30. Voici le programme complet de la journée de mercredi : Football, phase de groupes Argentine - Maroc (15:00 CET, Saint-Étienne)

Ouzbékistan-Espagne (15:00, Paris)

Guinée - Nouvelle-Zélande (17:00, Nice)

Égypte - République dominicaine (17:00, Nantes)

Irak-Ukraine (19:00, Lyon)

Japon-Paraguay (19:00, Bordeaux)

France-États-Unis (21:00, Marseille)

Mali-Israël (21:00, Paris) Rugby à 7, poule masculine Australie-Samoa (15:30 CET, Paris)

Argentine-Kenya (16:00, Paris)

France-USA (16:30, Paris)

Fidji-Uruguay (17:00, Paris)

Irlande-Afrique du Sud (17:30, Paris)

Nouvelle-Zélande-Japon (18:00, Paris)

Australie-Kenya (19:00, Paris)

Argentine-Samoa (19:30, Paris)

France-Uruguay (20:00, Paris)

Fidji - États-Unis (20:30, Paris) Le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, France, mardi 23 juillet 2024. AP/Silvia Izquierdo Football : la République dominicaine fait ses débuts olympiques contre l'Égypte Les supporters de la République dominicaine n'auront pas l'occasion de voir la puissante équipe de baseball du pays aux Jeux olympiques de Paris, car ce sport n'a pas été retenu pour les Jeux de 2024. Mais l'équipe dominicaine de football masculin la remplacera. Les débuts de la nation caribéenne sont soutenus par une équipe composée de plusieurs joueurs ayant évolué dans des ligues européennes. La plupart d'entre eux représenteront leur pays pour la première fois en France. "J'ai la chance de représenter mes racines, et c'est ce que j'ai dans le sang", a déclaré Oscar Ureña, né en Espagne de parents dominicains. "Ils sont très heureux et fiers de moi". L'équipe dominicaine, connue sous le nom de "Sedofútbol", a engagé l'Espagnol Ibai Gomez en février dernier. Gomez, qui a joué pour neuf équipes professionnelles, dont l'Athletic de Bilbao et Alaves, a pris sa retraite en novembre 2022 et a commencé sa carrière d'entraîneur avec Santutxu en Espagne il y a un an. "La vérité, c'est que j'ai été surpris par cet appel. J'ai joué pendant 14 ans, mais ma carrière d'entraîneur ne fait que commencer", a déclaré Gomez. Le Français Antoine Dupont après l'essai de la France contre les États-Unis lors d'un match de Vancouver Sevens, vendredi 23 février 2024, à Vancouver, Canada. AP/Ethan Cairns Rugby à 7 : les Fidji en quête d'une troisième médaille d'or consécutive La France entamera sa campagne de médailles en rugby à sept en affrontant les États-Unis dans son premier match de la poule B. Le Stade de France sera plein à craquer et la plupart des regards seront tournés vers la star Antoine Dupont lorsque les Français donneront le coup d'envoi du troisième match d'un tournoi masculin de trois jours. Il en sera de même le deuxième jour, lorsque les Français rencontreront les Fidji, doubles champions olympiques, la force la plus redoutable dans le format condensé du rugby à sept. Les Américains affronteront la France et les Fidji mercredi, ce qui leur donnera un aperçu unique des deux favoris du titre. "Quand nous nous retrouvons dans cet environnement, à part peut-être 14 joueurs, plus ou moins 50 amis et familles qui viennent nous soutenir, le personnel et les gens qui regardent à la télévision, nous savons que ce sera nous contre 69 000 personnes", a déclaré le capitaine américain Kevon Williams. "Nous sommes d'accord avec cela, nous nous sommes préparés à cela, nous nous sommes concentrés et nous nous sommes dit : "Il n'y a que nous". Tout ce que nous verrons, c'est le maillot français, alors nous serons prêts". La France a accueilli la Coupe du monde de rugby l'année dernière et l'équipe nationale n'a pas réussi à remporter le titre. Elle a été trois fois finaliste de la plus grande compétition sportive. Avec l'arrivée dans ses rangs de la star incontestée du jeu à 15, la France a atteint son apogée dans le format du rugby à sept en 2024. Dupont a aidé les Français à se qualifier pour les World Series pour la première fois depuis 19 ans, puis a couronné le tout par une victoire lors de la finale des World Series à Madrid.