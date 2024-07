OTAN : L'Italie déçue par la nomination de l'espagnol Javier Colomina en charge de la région Sud

Le gouvernement italien a critiqué le choix de l'espagnol Javier Colomina au poste de représentant spécial de l'OTAN pour la région Sud.

Dans une lettre signée par le représentant permanent de l'Italie auprès de l'OTAN, le gouvernement italien a exprimé ses doutes quant à ce choix, appelant à une approche renouvelée des politiques de l'Alliance dans cette région.

Lors du récent sommet de l'OTAN à Washington, Giorgia Meloni avait souligné l'importance stratégique de la région Sud, suggérant que le poste soit confié à un Italien.

Giangiacomo Calovini, chef du groupe des Frères d'Italie au sein de la commission parlementaire des affaires étrangères, a suivi l'affaire de près.

Il espère que lorsque Mark Rutte prendra ses fonctions de Secrétaire général de l'OTAN, les choses changeront pour reconnaître le rôle de l'Italie.

Giangiacomo Calovini, chef du groupe des Frères d'Italie Euronews

"Essayons de résumer la situation. Lors du sommet de l'OTAN à Washington, le Premier ministre Giorgia Meloni a souligné à quel point la région méditerranéenne et le continent africain sont cruciaux non seulement pour l'Italie et l'UE, mais aussi pour l'ensemble de l'alliance. Bientôt, en octobre, Mark Rutte deviendra le nouveau secrétaire général de l'OTAN. M. Rutte a entretenu d'excellentes relations avec Mme Meloni. Nous espérons qu'il y aura un changement et qu'un délégué italien prendra la relève. Il est essentiel que les questions de l'Afrique et de la Méditerranée occupent une place centrale. Si le responsable est italien, c'est mieux pour nous, mais l'important est que le point de vue de Giorgia Meloni soit reconnu." Affirme-t-il

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, ainsi que le Vice-premier ministre, Antonio Tajani, se sont montrés déçus par la décision de Jens Stoltenberg.

Les partis d'opposition estiment que cette dernière affaire prouve que la crédibilité de l'Italie sur la scène internationale est en baisse.

Roberto Arditti, analyste politique et rédacteur en chef de « Formiche.net » Euronews

Comme l'explique Roberto Arditti, analyste politique et rédacteur en chef de « Formiche.net » "Le ministre italien de la Défense s'est beaucoup plaint de cette nomination et du fait qu'un Espagnol et non un Italien ait été choisi pour cette partie de la région méditerranéenne, mais c'est un choix qui devra être confirmé par les nouveaux équilibres de pouvoir au sein de l'OTAN et par le nouveau secrétaire général Mark Rutte. Quoi qu'il en soit, l'OTAN est moins sensible à la politique que ne le laisse entendre le débat public en Italie. L'OTAN accorde de l'importance aux investissements, à la disponibilité de la main-d'oeuvre, des ressources et du savoir-faire. Je pense que l'Italie doit faire plus sur ce front. " ajoute-t-il

La présence de l'Italie sur le flanc Sud est considérée comme cruciale par le gouvernement de Giorgia Meloni pour renforcer les politiques migratoires du pays et son rôle stratégique sur le continent africain.