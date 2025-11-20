Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Comment l'Armée de l'Air française se prépare à la guerre de haute intensité

Un regard rare sur Taranis, l'entraînement de haut niveau qui façonne le ciel de la France et de l'Europe.
Un regard rare sur Taranis, l'entraînement de haut niveau qui façonne le ciel de la France et de l'Europe.
Par Sophia Khatsenkova
Euronews a pu embarquer en exclusivité à bord d’un hélicoptère Fennec pour découvrir l’exercice Taranis de l'Armée française.

Attachés dans un hélicoptère Fennec, nous décollons au-dessus de la base aérienne d’Orléans–Bricy. Cet appareil léger est devenu un outil clé dans la lutte anti-drone en Europe. Euronews a obtenu un accès exclusif à bord.

L'exercice annuel, connu sous le nom de Tactical Airlift Rehearsal under Advanced Non-permissive and Intensive Scenarios (TARANIS), a débuté le 10 novembre et plonge les équipages de l'Armée de l'Air et de l'Espace dans des scénarios de guerre de haute intensité.

Pendant trois semaines, les pilotes, les techniciens et les équipes de soutien s'entraînent aux types d'opérations que la France pourrait être amenée à mener dans un contexte international de plus en plus tendu.

La base aérienne d'Orléans accueille la majorité des 24 avions de la flotte A400M.
La base aérienne d'Orléans accueille la majorité de la flotte de 24 avions A400M.

En dessous de nous, le grondement des A400M perce les nuages. Orléans–Bricy accueille presque toute la flotte française : 24 avions capables d’évacuer des civils, de larguer de l’aide humanitaire ou de transporter du matériel lourd.

Pour rester opérationnels, les équipages s’exercent sur des pistes improvisées, dont une nouvelle bande de graviers, dite tactique, inaugurée pour l’occasion.

Malgré une pluie soutenue, le premier atterrissage de l'A400M a suscité les applaudissements des invités et des journalistes après une cérémonie d'inauguration et une série de démonstrations en vol.

L'un des hélicoptères Fennec est également équipé d'un système anti-drone.
L'un des hélicoptères Fennec est également équipé d'un système anti-drone.

Fennec : en première ligne contre les drones

Deux configurations du Fennec sont mises en avant. L’une est dédiée à la lutte anti-drone, comme lors de récentes opérations au Danemark.

Fin septembre, la France, l'Allemagne et la Suède ont envoyé des troupes et des systèmes anti-drones au Danemark pour renforcer la sécurité aérienne après plusieurs incursions de drones dans l'espace aérien danois.

L’autre est équipée d’un bras articulé permettant d’engager des drones plus gros, observés à l’est de l’Europe.

"Ce qui nous anime, c’est de combattre et sauver. Déposer des commandos, protéger l’espace aérien, mais aussi treuiller et secourir ceux qui sont au sol. C’est ce que nous allons démontrer," explique le Commandant Grégoire, pilote d’hélicoptère Fennec.

Taranis s’achèvera le 27 novembre, date qui marquera également les 80 ans du commandement du transport aérien militaire français.

