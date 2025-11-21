Face aux opérations de sabotage, la Pologne renforce la surveillance des infrastructures critiques

Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé que les auteurs du sabotage de la voie ferrée menant à l'Ukraine avaient été identifiés - deux ressortissants ukrainiens qui travailleraient depuis longtemps pour le compte des services russes.

"La Pologne est prête et utilisera toutes les ressources dont elle dispose, dans tous les ministères, dans toutes les agences d'État, pour défendre la sécurité de ses citoyens et la sécurité de ses infrastructures", a annoncé le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, Marcin Kierwiński, lors d'une conférence au bureau du Premier ministre.

Environ 10 000 soldats participeront à l'opération, en collaboration avec la police, les gardes-frontières, le service de protection des chemins de fer et d'autres entités chargées de la sécurité de l'État.

Le ministre de l'Intérieur Marcin Kierwiński et le ministre de la Défense nationale Władysław Kosiniak-Kamysz, 19.11.2025. KPRM

L'armée et les services unissent leurs forces

Władysław Kosiniak-Kamysz, ministre de la Défense nationale, a déclaré que l'ampleur de l'opération était l'une des plus importantes de ces dernières années.

"Nous consacrons jusqu'à 10 000 soldats à cette opération. C'est l'une des plus importantes, après "Safe Podlasie", "Eastern Warta Guards" et l'opération en mer Baltique, après les opérations menées chaque jour pour protéger l'espace aérien", a-t-il souligné.

L'opération Horizon comprendra, entre autres, le renforcement de la protection des infrastructures critiques et l'intensification des patrouilles conjointes dans les zones particulièrement vulnérables aux activités de sabotage.

Le général Wiesław Kukuła, chef d'état-major général de l'armée polonaise, a présenté les objectifs stratégiques de l'opération :

"Nos objectifs sont les suivants : premièrement, soutenir les activités des services subordonnés au ministre de l'intérieur et de l'administration ; deuxièmement, prévenir les actes de sabotage et de détournement ; troisièmement, limiter la liberté d'action et introduire des risques supplémentaires inacceptables pour les saboteurs et les détourneurs potentiels ; et enfin, inciter les citoyens à observer l'environnement immédiat", a-t-il expliqué.

Le chef de l'état-major général de l'armée polonaise, le général Wieslaw Kukuła, 19.11.2025. KPRM

Le chef d'état-major général a été sans équivoque sur l'augmentation des risques pendant la période hivernale.

"La nuit constituant le voile naturel pour ce type d'activité au cours des prochaines semaines sera très longue. Dans un peu plus d'un mois, ce sera Noël. Une période où la plupart des Polonais se déplaceront en utilisant, entre autres, les transports publics. Cette période du calendrier peut être considérée par nos ennemis comme le moment le plus propice pour porter atteinte à notre sécurité. Nous ne devons pas permettre que cela se produise".

Mobilisation totale de l'État

Les autorités soulignent que ces mesures sont une réponse à la situation instable en matière de sécurité en Europe centrale et orientale. Le troisième niveau de menace pesant sur l'infrastructure ferroviaire, déclaré la veille de la conférence, a été l'un des éléments déclencheurs de l'opération.

"Cette action, qui est également liée à l'introduction du troisième niveau de menace en ce qui concerne les lignes ferroviaires, vise à renforcer la sécurité commune. Je tiens à dire en toute responsabilité que les policiers, les soldats, le Service de protection des chemins de fer et toutes les institutions de l'État coopéreront dans cette affaire", a assuré Marcin Kierwiński.

Selon le gouvernement, la situation actuelle exige une coordination maximale, car "nous opérons dans des conditions qui ne peuvent pas être clairement définies comme étant en temps de paix ou en temps de guerre".

Un service discret et des résultats concrets

Le vice-Premier ministre Władysław Kosiniak-Kamysz a rappelé qu'une grande partie des opérations menées par les services spéciaux reste à l'abri des regards du public.

"Chaque jour et chaque semaine, il y a des opérations qui contrecarrent les actions hostiles contre la Pologne. Nous tenons à remercier tous les officiers des services spéciaux, les officiers en uniforme et les soldats qui participent à la défense du pays".

Selon les chiffres présentés lors de la conférence, plus de 70 personnes sont soupçonnées ou ont entendu des allégations d'activités de diversion, dont plus de 50 font l'objet d'accusations formelles.

Władysław Kosiniak-Kamysz a souligné qu'un tel recours à l'armée est courant dans de nombreux pays de l'UE.

"Dans les capitales des pays européens, on rencontre souvent des soldats dans les rues. (...) La Pologne est prête pour cela".

La Pologne demande des explications à l'Ukraine

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, Marcin Kierwiński, s'est vu demander comment une personne condamnée en Ukraine avait pu franchir la frontière polonaise et mener un acte de sabotage.

"Nous demanderons à la partie ukrainienne d'expliquer pourquoi les marqueurs généralement acceptés, qui permettent à ces personnes d'être marquées dans les systèmes internationaux lorsqu'il s'agit de trafic frontalier, par exemple la note d'Interpol, n'ont pas été appliqués à cette personne, qui a été reconnue coupable par un tribunal de Lviv", a déclaré Marcin Kierwiński.

Il a également souligné qu'il n'y avait aucune information sur l'homme dans les systèmes des gardes-frontières. Il a ajouté que les suggestions de certains hauts fonctionnaires du gouvernement selon lesquelles son visage était connu et devait être reconnu par la télévision en circuit fermé étaient totalement infondées.

Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que la Pologne et l'Ukraine travailleraient en étroite collaboration pour contrer les actes de sabotage qui ont été révélés ces derniers jours, notamment sur la ligne ferroviaire Varsovie-Lublin. Selon le chef du gouvernement, lors d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les deux parties ont convenu de créer un groupe spécial polono-ukrainien chargé d'analyser les menaces et d'échanger des informations.

Donald Tusk a souligné que les activités de sabotage portent la marque des activités opérationnelles russes, auxquelles les deux pays sont régulièrement confrontés. Le Premier ministre a également noté que la Pologne s'attend à un transfert rapide des données qui peuvent aider à identifier ceux qui coopèrent avec les services russes.

Volodymyr Zelensky a confirmé sur les médias sociaux que les conclusions des deux parties sont cohérentes et indiquent une empreinte russe dans les incidents récents. Le président ukrainien a assuré qu'il était prêt à coopérer à plusieurs niveaux et à partager des informations afin de prévenir efficacement des menaces similaires à l'avenir.

Signalement plus rapide des menaces grâce à l'application. Premiers tests bientôt

"Une version test de l'application de signalement des incidents devrait être lancée fin novembre ou début décembre. Elle sera ensuite distribuée à un groupe d'utilisateurs sélectionnés, qui vérifieront son fonctionnement", a déclaré Wiesław Kukuła. La version complète devrait être disponible à la mi-décembre.

Le général Kukuła a souligné que l'application est destinée à aider les citoyens et les institutions responsables de la protection des infrastructures critiques.

Comme il l'a expliqué, l'outil permettra notamment de déterminer plus facilement l'emplacement exact d'un incident - il sera possible de télécharger des données de géolocalisation et de joindre une photo.

"Les services, mais aussi les officiers de police, nous signalent que très souvent les citoyens qui signalent ce type d'activité ont un certain nombre de doutes ou ont des difficultés à indiquer l'endroit exact où ils se trouvent. Cette application résoudra ces problèmes. Il sera bien sûr possible d'utiliser cette application pour photographier un objet. Envoyer des données de géolocalisation de manière à ce que la police ou d'autres autorités autorisées déjà sur place puissent décider très rapidement du lieu, de l'endroit où se déroule cet événement et si la nature de cet événement est effectivement dangereuse".

Les autorités soulignent qu'il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'un nouveau modèle de coordination des services dans un environnement qui échappe de plus en plus aux définitions traditionnelles de la paix ou de la guerre.

L'armée commencera ses opérations à partir du 21 novembre. L'opération sera commandée par le général Maciej Klisz.