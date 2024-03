La Commission européenne a ouvert en enquête pour abus de position dominante contre l'entreprise américaine après une plainte déposée par Spotify en 2019.

Le géant américain Apple est condamné une amende de 1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. L’annonce a été faite lundi par la Commission européenne.

L'enquête révèle que l'entreprise a imposé des restrictions aux développeurs d'applications, les empêchant d'utiliser des services d'abonnement moins chers en dehors de l'application.

Apple compte faire appel et répond que le succès de Spotify en tant que plus grande application de streaming musical au monde est en partie dû au soutien qu'elle a reçu de la part de l'entreprise américaine et de son AppStore.