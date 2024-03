Expansion du Corridor gazier méridional : priorité des réunions à Bakou

Les réunions ministérielles à Bakou ont notamment porté sur les projets de parcs éoliens dans la mer Caspienne et sur les efforts de réduction des émissions de méthane à l’échelle mondiale.

La dixième réunion ministérielle sur le Corridor gazier méridional et la seconde réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte se sont tenues à Bakou, en Azerbaïdjan, le 1er mars. Parmi les priorités à l’ordre du jour figurait l’expansion du corridor, une voie cruciale de diversification de l’approvisionnement en gaz pour l’UE et ses pays voisins.

Le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a confié à Euronews : « Nous avons commencé à mettre en place un partenariat entre les pays et entre les entreprises, en convainquant les principales institutions financières internationales de nous apporter leur soutien financier. Aujourd’hui, le gazoduc de 3 500 km de long est une réalité. »

L’Azerbaïdjan est un pays qui dispose d’importantes ressources en pétrole et en gaz naturel. L’année dernière, ses exportations de gaz ont augmenté de 9 pour cent, et ont atteint 22 milliards de mètres cubes. Aujourd’hui, les principaux acheteurs en Europe sont l’Italie, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie, et la liste devrait encore s’allonger.

« De nombreux nouveaux pays partenaires sont prêts à recevoir des volumes plus importants de gaz naturel, malgré le processus de substitution des combustibles fossiles. Mais cela demande quelques décennies. Nous souhaitons à présent développer une coopération durable. », a déclaré Kadri Simson, commissaire européen à l’énergie.