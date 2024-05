Paris 2024 approche à grands pas. Des milliards ont été dépensés pour organiser les Jeux Olympiques les plus respectueux de l'environnement. The Exchange rencontre les dirigeants qui sont à l'avant-garde des efforts déployés pour créer un héritage de succès économique et environnemental.

Alors que Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques pour la troisième fois, The Exchange s'intéresse à l'impact économique de l'organisation du plus grand événement sportif international.

Le comité de Paris 2024 a alloué 4,4 milliards d'euros en 2022 pour financer la billetterie, les autorisations et l'hôtellerie. Alors que les derniers préparatifs sont en cours, les entreprises locales comptent sur les millions de visiteurs pour augmenter leurs ventes. Une étude du cabinet de conseil financier Deloitte estime que les clients d'Airbnb présents à Paris 2024 dépenseront un demi-milliard d'euros dans les restaurants et les activités de loisirs.

Le sponsoring des Jeux Olympiques et Paralympiques par les entreprises est devenu une activité de plus en plus importante. Coca-Cola, pionnier du sponsoring des Jeux Olympiques, a signé son premier contrat en 1928. Le changement climatique et la durabilité sont aujourd'hui au cœur de ces accords. La marque de boissons emblématique s'est engagée à n'utiliser que des bouteilles en verre recyclable pendant les Jeux.

Dans cet épisode, Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques, explique en quoi toutes ces activités ont un impact positif sur les entreprises, la société et la planète. Antoine Guillou, adjoint à la Maire de Paris, explique également à The Exchange comment un investissement de 1,4 milliard d'euros permet de préparer la Seine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et de protéger l'approvisionnement en eau de la ville, vital pour elle, contre la pollution.