L'Expo 2025 s’achève sur un dialogue mondial sur la vie et la durabilité

L'Expo 2025 à Osaka, dans le Kansai, au Japon, qui a duré six mois, s'est achevée par ses deux dernières semaines thématiques, intitulées « L’Avenir de la Terre et de la Biodiversité » et « ODD + Au-delà de la Société du Futur pour la Vie », axées sur la planète et ses habitants.

Le producteur de projets thématiques Kawamori Shoji a conçu le pavillon « Live Earth Journey », où les visiteurs ont pu voyager à travers différentes réalités pour réfléchir à la place de l'Homme dans notre écosystème.

« J'ai créé cette œuvre dans l'espoir de montrer qu'il existe de nombreuses créatures que l'on ne voit pas habituellement dans les villes et avec qui nous cohabitons », a-t-il déclaré.

Au cours de la Semaine de l'Avenir de la Terre et de la Biodiversité, Matteo Ward, PDG et cofondateur de WRÅD, a souligné qu'il n'y avait pas « une seule marque, une seule usine ou même une seule technologie » capable de résoudre les problèmes du secteur et qu'une approche holistique était nécessaire. Les technologies inclusives ont occupé le devant de la scène : la société japonaise Raise the Flag Co, Ltd, dirigée par le réalisateur Takeshi Nakamura, a dévoilé un casque doté d'une intelligence artificielle pour aider les personnes malvoyantes et aveugles à « voir » le monde.

Des tables rondes ont réuni des organisateurs d'hier et d'aujourd'hui, dont le Dr Tarek Oliveira Shayya, ancien vice-président exécutif de l'Expo 2020 de Dubaï.

Dimitri Kerkentzes, secrétaire général du Bureau international des Expositions, a également souligné que les semaines thématiques constituaient désormais un « principe directeur » des expositions universelles. L'événement s'est achevé par une déclaration sous le slogan « l'unité dans la diversité », réaffirmant le rôle de l'exposition en tant que forum mondial pour le dialogue, la collaboration et le changement.