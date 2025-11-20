L'Expo 2025 s’achève sur un dialogue mondial sur la vie et la durabilité

L'Expo 2025 d'Osaka, dans le Kansai, au Japon, s'est achevée par un dialogue final sur la durabilité et l'innovation. Tout au long de l'événement, les semaines thématiques ont offert une plateforme à différentes sections de la société pour échanger des idées en vue de créer un avenir meilleur.
L'Expo 2025 à Osaka, dans le Kansai, au Japon, qui a duré six mois, s'est achevée par ses deux dernières semaines thématiques, intitulées « L’Avenir de la Terre et de la Biodiversité » et « ODD + Au-delà de la Société du Futur pour la Vie », axées sur la planète et ses habitants.
Le producteur de projets thématiques Kawamori Shoji a conçu le pavillon « Live Earth Journey », où les visiteurs ont pu voyager à travers différentes réalités pour réfléchir à la place de l'Homme dans notre écosystème.
« J'ai créé cette œuvre dans l'espoir de montrer qu'il existe de nombreuses créatures que l'on ne voit pas habituellement dans les villes et avec qui nous cohabitons », a-t-il déclaré.
Au cours de la Semaine de l'Avenir de la Terre et de la Biodiversité, Matteo Ward, PDG et cofondateur de WRÅD, a souligné qu'il n'y avait pas « une seule marque, une seule usine ou même une seule technologie » capable de résoudre les problèmes du secteur et qu'une approche holistique était nécessaire. Les technologies inclusives ont occupé le devant de la scène : la société japonaise Raise the Flag Co, Ltd, dirigée par le réalisateur Takeshi Nakamura, a dévoilé un casque doté d'une intelligence artificielle pour aider les personnes malvoyantes et aveugles à « voir » le monde.
Des tables rondes ont réuni des organisateurs d'hier et d'aujourd'hui, dont le Dr Tarek Oliveira Shayya, ancien vice-président exécutif de l'Expo 2020 de Dubaï.
Dimitri Kerkentzes, secrétaire général du Bureau international des Expositions, a également souligné que les semaines thématiques constituaient désormais un « principe directeur » des expositions universelles. L'événement s'est achevé par une déclaration sous le slogan « l'unité dans la diversité », réaffirmant le rôle de l'exposition en tant que forum mondial pour le dialogue, la collaboration et le changement.