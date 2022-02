L'art, une histoire aussi de femmes : une exposition au Danemark met en lumière leur place

"Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée ?"

Une phrase choc pour questionner le visiteur sur la reconnaissance des femmes dans l'art et leur représentation. C'est l'objet de l'exposition "Women and Change" actuellement présentée au musée d'art moderne ARKEN au Danemark.

Une exposition inaugurée par la reine Margrethe II et qui revient sur 150 ans d'histoire de l'art où de nombreuses femmes sont restées dans l'ombre.

"Ces dernières années, tant de femmes artistes sont en quelque sorte redécouvertes, ramenées sous les projecteurs, heureusement, et exposées dans le monde entier, et ce n'est que le début, je pense" souligne Dorthe Juul Rugaard, conservateur principal et responsable des collections, Musée d'art moderne ARKEN.

Les redécouvertes sont surprenantes, comme ce portrait royal du début du XXe siècle de la reine Christina au Palazzo Corsini de Kristian Zahrtmann, peint en 1908 ou des œuvreset installations beaucoup plus contemporaines. Au total, plus de 120 œuvres d'artistes danois et internationaux.

Mais quand on va à la librairie du musée, on remarque l'absence presque totale de femmes dans les éditions d'art.

"Nous avons simplement sorti un livre, et nous avons commencé à compter. Et puis nous avons réalisé que sur une centaine de livres - et ce sont tous des monographies, donc chaque livre est consacré à un artiste - il n'y avait que cinq femmes. Dans tous les livres, il y avait cinq femmes sur une centaine" explique EvaMarie Lindahl, une artiste danoise.

"C'est difficile pour les gens de ne citer que dix femme s artistes. Et pourquoi ne sont-elles pas des noms familiers comme Picasso et Andy Warhol et tous ces autres ? C'est simplement parce que lorsque ces canons sont fabriqués, ils sont laissés de côté" affirme Ditte Ejlerskov, une artiste danoise.

L'exposition "Women and Change" est une occasion unique de voir la diversité de la créativité des femmes, bien au-delà du genre et des conventions.

A découvrir jusqu'au 14 août 2022 au musée d'art moderne ARKEN.