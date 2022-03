L'industrie des montres de luxe se prépare à un grand retour ce printemps, alors que le tant attendu salon Watches and Wonders, un évènement phare dans le secteur de l’horlogerie, accueille sa première édition en personne depuis 2019.

Du 30 mars au 5 avril, 38 marques se réuniront à Genève, en Suisse, pour dévoiler leurs créations les plus récentes et discuter des tendances actuelles qui devraient dominer le secteur en 2022. Parmi les exposants de cet événement incontournable, Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Cartier, Hublot, Chanel et TAG Heuer répondront présent.

Pendant la pandémie, Watches and Wonders a basculé en ligne pour devenir un événement tout numérique et, bien que le retour de l'événement physique soit célébré, le salon continuera à partager les lancements de produits, les conférences et les principales prises de parole sur son site web pour que le grand public y ait également accès.

Il s'agira également du premier événement physique sous le nom de "Watches and Wonders" après que les organisateurs ont annoncé le changement de nom du Salon international de la haute horlogerie fin 2019.

La Memoris Superlight de Louis Moinet Wonders and Watches

Aux côtés des stands des maisons horlogères les plus prestigieuses, une exposition intitulée "Time Design" explorera l'histoire de la montre-bracelet à travers 100 modèles emblématiques des 20e et 21e siècles. Elle rendra également hommage à l'artiste et designer horloger Gérald Genta, décédé en 2011.

Le travail de Gérald Genta, qui s'étend sur cinq décennies à partir des années 1950, comprend des partenariats avec Omega, Audemars Piguet, Cartier et de nombreux autres fabricants de renom, ainsi que la création de sa propre marque de montres.

Cette montre en or et diamants de 30 carats a été présentée par l'horloger Gerald Genta à Genève, en Suisse, le 25 septembre 1979. AP Photo

L'exposition s'est associée à des étudiants de la principale école d'art de Genève, la Haute écolde d’art et de design HEAD, et de l'École d'art de Lausanne pour offrir une vitrine à la prochaine génération de designers.

Time Design comprendra également des points interactifs de réalité augmentée pour immerger les visiteurs dans le monde de la conception des montres.

La technologie sera également à l'honneur dans l'espace LAB de l'événement, où 15 projets innovants seront exposés. De la volonté de passer au développements durable au métavers et aux NFT, cette section sera l'endroit où découvrir l'avenir imminent de l'horlogerie.

La Heueur Aquaracer de TAG Wonders and Watches

Les débats de cette année porteront sur certaines des questions les plus pressantes de notre époque et sur la manière dont l'industrie horlogère y répond: approvisionnement durable en matériaux; les nouvelles innovations permettant de réduire l'empreinte environnementale et la question de savoir si le numérique est vraiment meilleur pour l'industrie horlogère.

Les organisateurs de l'événement, la Fondation de la Haute Horlogerie, ont baptisé 2022 "l'année de la durabilité". Parmi les temps forts du salon, une conférence sera consacrée chaque jour à la manière dont l'industrie horlogère peut réduire son impact et construire un avenir meilleur.

Pour ne rien rater des grands rendez-vous du salon, le Morning Show et le Late Show seront diffusés sur YouTube et sur le site web du salon afin de permettre aux participants et aux connaisseurs de l'horlogerie du monde entier de prendre connaissance des principales actualités des exposants, des interviews et des points phares des discussions et des débats.

Amateurs d'horlogerie, il est donc l'heure de se retrouver en personne à Watches and Wonders, après ces temps troublés.