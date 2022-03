Oscars : le sacre de "CODA" terni par la gifle de Will Smith

CODA, remake du film français de "La Famille Bélier" a été consacré par l'Oscar du meilleur film, ce dimanche soir à Hollywood. Cette victoire permet à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à rafler la prestigieuse récompense. Ce petit film indépendant, avec 15 millions de dollars de budget, faisait figure de Petit Poucet dans la compétition.

L'autre événement de la soirée a été la violente gifle infligée par Will Smith au présentateur Chris Rock. En cause : une mauvaise blague de ce dernier à propos de la femme du comédien. Jada Pinkett Smith est atteinte d'alopécie, une chute importante des cheveux. L'humoriste a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film "A Armes égales" de Ridley Scott (1997). Furieux, Will Smith est monté sur scène pour asséner une violente gifle à Chris Rock.

"L'amour vous fait faire des choses folles"

Malgré l'incident, Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur, pour "La Méthode Williams", où il interprète le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams. "Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a lancé l'acteur en pleurs, en venant recevoir son prix. "L'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il plaidé.

Enfin Jane Campion a été sacrée meilleure réalisatrice pour "The Power of the Dog", un film Netflix. Western sombre et psychologique sur des hommes n'assumant pas leur sexualité ni leurs sentiments, il avait pourtant longtemps fait figure de favori. La cinéaste néo-zélandaise est la troisième femme à recevoir cette distinction, un an seulement après Chloé Zhao.