Rendez-vous : le meilleur des arts en Europe ce week-end

"Pharaon Superstars" au MUCEM de Marseille

Jusqu'au 17 octobre

Au Mucem (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) de Marseille, l'exposition "Pharaons Superstars" réunit plus de 300 pièces issues des plus grandes collections européennes pour mettre en lumière, entre histoire et légendes, la notoriété posthume des rois et reines de l'Egypte ancienne.

Si certains sont devenus de véritables icônes de la culture populaire, comme Cléopâtre ou Toutankhamon, d'autres ont été complètement oubliés... un voyage de 5000 ans à la découverte des premières superstars de l'humanité !

"Raphaël" à la National Gallery de Londres

Jusqu'au 31 juillet

L'exposition Raphael à la National Gallery de Londres est exceptionnelle à plus d'un titre avec des prêts du Vatican, du Louvre, de l'Ermitage, du Musée du Prado, du Musée des Offices et d'autres grands musées européens.

L'exposition donnera aux visiteurs une occasion sans précédent d'apprécier l'étendue des compétences et de la créativité de Raphaël, son oeuvre architecturale, sa poésie et ses dessins pour la sculpture, la tapisserie et les gravures.

"What a Wonderful World" au MAXXI de Rome

Jusqu'au 12 mars 2023

La nouvelle exposition du Musée d'art contemporain de Rome, le MAXXI, réunit les installations de 15 artistes internationaux, dont des oeuvres clés de la Collection et d'autres commandées pour l'occasion.

Le regard visionnaire des artistes évoque notre époque, pleine d'incertitudes et de défis, mais aussi les multiples possibilités humaines et technologiques offertes aujourd'hui, avec l'espérance de grandes évolutions et d'un futur meilleur...