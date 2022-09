La Mostra de Venise accueille les grandes stars au Lido

Les stars sont venus en force cette année à Venise, avec Colin Farrell et Harry Styles en tête de gondole.

Fans et paparazzi attendent comme de tradition au débarcadère du Lido l'arrivée en bateau des stars pour qu'elles signent des autographes ou prennent des "selfies", un sport national pendant la Mostra.

L'Irlandais Colin Farrell a été très demandé. Il était accompagné de son compatriote, l'acteur Brendan Gleeson, pour "The Banshees of Inisherin", en compétition pour le Lion d'or, ainsi que de l'équipe du film.

"The Banshees of Inisherin" (que l'on pourrait traduire par "Les bannis de Inisherin") se passe sur une île isolée de la côte ouest de l'Irlande. L'histoire de deux amis de toujours, Pádraic (Colin Farrell) et Colm (Brendan Gleeson), qui va tourner au vinaigre quand ce dernier refuse, du jour au lendemain, sans raison apparente, de ne plus adresser la parole au premier.

S'ensuit incompréhension, doutes, suspicions, bref tout un éventail des situations va mener les anciens amis à se devenir de vrais ennemis... Entre drame et comédie, le film est signé Martin McDonagh, réalisateur de Bruges et de "Three Billboard"s, avec Frances McDormand et qui avait brillé aux Oscars en 2018.

Mais c'est la méga-star Harry Styles, l'ex-chanteur de One Direction, qui a déclenché le plus d'hystérie en cette deuxième semaine de festival.

Des milliers de fans étaient présents pour l'arrivée sur le tapis rouge de l'acteur qui partage l'affiche avec Florence Plugh pour le nouveau film d'Olivia Wilde, venue dans une robe jaune du plus bel effet, présenter son film "Don't Worry Darling", projeté en hors compétition.

Et pour les amateurs de romance, sachez que depuis janvier 2021, elle est en couple avec Harry Styles, de dix ans son cadet, mais ils sont restés très discrets sur le tapis rouge...

"Don't Worry Darling", "Ne t'en fait pas chérie" en français, nous emmène dans la communauté de Victory, une ville-entreprise soit disant idéale. Jack travaille pour la société tandis que sa femme reste au foyer, un peu désespérée...

Et ne peut s'empêcher de se demander ce qu'ils font exactement à Victory, et ce qui se passe réellement dans ce paradis qui lui apparaît de plus en plus artificiel ?

La Mostra de Venise se termine le samedi 11 septembre avec la remise du Lion d'or.