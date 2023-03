À travers le programme Encuentros organisé par sa Fondation, le chef d'orchestre star Gustavo Dudamel veut donner aux jeunes musiciens de toutes origines et de tous milieux, accès à la musique, un art qui pour lui, peut transformer des vies. Nous l'avons suivi, ainsi que ses jeunes protégés, lors d'un atelier à Los Angeles.

À Madrid, Ana Molina est l'une des heureuses élues, retenues pour un programme très spécifique de la Fondation Dudamel. "Maintenant que je vois le moment arriver, je n'arrive toujours pas à y croire," confie la jeune violoniste. "C'est un grand rêve pour moi de pouvoir vivre cette expérience, je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer Dudamel, j'espère en profiter au maximum et tirer le meilleur parti de cette opportunité," dit-elle.

Ils sont 100 jeunes musiciens originaires du monde entier à participer à Los Angeles, à l'atelier Encuentros, un programme orchestral de leadership pour les jeunes créé par le célèbre chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel.

Par son charme et son charisme, il fait découvrir à une nouvelle génération de musiciens, le pouvoir qu'a la musique de transformer la société. "C'est formidable de travailler avec des jeunes parce qu'ils découvrent tout," affirme-t-il. "Plus vous leur donnez, plus ils vous donnent en retour et c'est un trésor !" estime-t-il.

"Gustavo dégage une telle énergie," affirme Jon, originaire de Porto Rico

Les élèves apprennent lors de masterclasses, auprès des mentors de la Fondation, d'éminents artistes internationaux. Ana, une fois arrivée à Los Angeles, nous confie :"Je pense que j'apprends beaucoup ici et que tout ce que j'apprends me sera très utile à l'avenir. Et puis, si je m'exerce, si je suis enseignante ou si je donne des cours, cela me servira beaucoup pour enseigner à d'autres élèves," dit-elle.

Après deux semaines à jouer, créer des liens et répéter, les jeunes musiciens s'apprêtent à se produire au sein du légendaire Hollywood Bowl, sous la direction de Gustavo Dudamel.

Pour Jon Colon, venu de Porto Rico, c'est un rêve qui devient réalité. "Gustavo dégage une telle énergie : du moment où il entre dans la pièce, l'ambiance change, c'est comme si tout le monde se détendait un peu," décrit-il. "Il a ce charisme et ce pouvoir en tant que chef d'orchestre que l'on ne voit pas chez les autres," estime-t-il. "Je pense qu'il crée de la musique que les gens apprécient vraiment, pas seulement les musiciens, mais le public, donc je crois que c'est une opportunité absolument incroyable de travailler sous la direction de Gustavo," reconnaît-il.

"Quand on est ensemble, l'inspiration et les aspirations se renforcent," estime Gustavo Dudamel

Au fil des ans, des centaines de jeunes musiciens en Amérique du Nord et du Sud, Asie et Europe ont intégré le programme de leadership initié par Gustavo Dudamel et son épouse María Valverde et découvert comment la musique peut transformer des vies. Pour le maestro, il s'agit d'explorer les liens interculturels et à travers la musique, célébrer l'égalité, la beauté et le respect mutuel.

"Ils viennent de 22 pays différents et l'idée, c'est de former une seule identité," souligne-t-il. "Je crois que c'est l'une des choses les plus importantes, ce sont des enfants qui viennent de toutes sortes de milieux," fait-il remarquer avant d'ajouter : "Quand on est ensemble, l'inspiration et les aspirations se renforcent."

"La première mission," renchérit Maria Valverde, "c'est de leur donner une opportunité de continuer à croire en la musique et en leurs rêves et de faire de cette expérience, un mode de vie au sein de leur communauté, et donc de transmettre ce message."

Gustavo Dudamel, lui-même originaire du Venezuela, a participé à un programme similaire appelé El Sistema où le talent de musicien et la responsabilité sociale vont de pair. Plus tard, il dira que ce cursus "a sauvé sa vie".

"Je crois que ces valeurs qui consistent à travailler ensemble, à avoir des objectifs en commun incitent tous les enfants qui participent à El Sistema et aux programmes qui s'en inspirent, à devenir de meilleurs citoyens du monde," fait remarquer le maestro.

"Une nouvelle approche de la musique à travers l'art" selon le jeune Roderick

En s'appuyant sur cette expérience, Gustavo Dudamel et le LA Philharmonic ont créé leur propre programme à Los Angeles pour venir en aide aux enfants défavorisés. Il fournit gratuitement, des instruments, une formation musicale et un soutien scolaire.

Environ 1700 enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans ont bénéficié de ce programme appelé YOLA (Youth Orchestra Los Angeles). Parmi les sites qui l'accueillent, l'emblématique Beckmen YOLA Center créé à Ingelwood et hébergé dans une ancienne banque, son architecture étant signée par Frank Gehry.

C'est en son sein que nous retrouvons les élèves d'Encuentros qui répètent à l'approche du concert final au Hollywood Bowl. "Cette expérience aura un impact très positif pour moi car depuis que je suis arrivé, je me sens très inspiré," affirme le jeune trompettiste Roderick Alvarado. "Cela m'a apporté une nouvelle approche de la musique, non pas à travers la technique, mais à travers l'art et la volonté de toucher le cœur et l'esprit d'autres personnes en jouant de la musique," indique-t-il.

"Cela va les transformer humainement" selon le trompettiste Marc Geujon

À l'approche du concert, les mentors peaufinent les derniers détails. Parmi eux, la corniste Sarah Willis, membre de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Voici son conseil aux jeunes musiciens alors qu'ils viennent de reprendre un passage. "En concert, quand vous êtes nerveux, souvenez-vous de cela car cela donne autre chose à penser à notre partie de cerveau qui se dit : "Oh, oh, Gustavo..." dit-elle en mimant leur angoisse.

"Bâtir des ponts, cela fait partie des objectifs que nous avons à Encuentros et YOLA," décrit Sarah Willis. "Il s'agit principalement, de réunir toutes ces cultures différentes, certaines personnes viennent de milieux très pauvres et difficiles, mais d'autres viennent de milieux privilégiés, il y a de grands professeurs et des personnes expérimentées et tous ces profils apprennent tous les uns des autres," se félicite-t-elle.

Autre mentor : le trompettiste français Marc Geujon. "D'avoir pu bénéficier de cette opportunité, je pense que cela va les transformer humainement," fait-il remarquer. "C'est vraiment quelque chose qui est passionnant de voir comment la musique, ce projet, aura de l'influence sur leur façon d'être plus tard, sur leur humanité et donc, je suis impatient de les voir grandir," dit-il.

"Apporter de la joie aux gens"

Le grand jour est enfin arrivé. Les jeunes musiciens livrent tout leur talent sous la houlette d'un Gustavo Dudamel, radieux. "C'est formidable de travailler avec des jeunes parce qu'ils découvrent tout," s'enthousiasme-t-il. "Cela me met en relation avec le jeune Gustavo qui était là, entouré de ses amis, qui rêvait de profiter et d'apporter de la joie aux gens," évoque-t-il, ému. "Je pense que c'est cela, au bout du compte, l'objectif principal," insiste-t-il.

À l'heure du bilan, trois mois après le concert à Los Angeles, nous retrouvons Ana Molina à Madrid. Elle qui nous affirmait lors de l'atelier, vouloir "garder des amis de cette expérience" appelle régulièrement une camarade originaire de l'Uruguay, rencontrée dans le cadre du programme, Nikole Alejandra Cedeño Córdova. Les deux jeunes filles échangent en visio et espèrent "se voir bientôt". "J'espère qu'on pourra se retrouver avec Gustavo Dudamel," ajoute Ana. "Oh, oui, s'il vous plaît," implorent de concert, les deux jeunes filles.