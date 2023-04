Balkan Trafik! 2023 honore les talents multi-ethniques du Kosovo

À quelques semaines de sa tenue en Belgique, le festival Balkan Trafik! est revenu aux racines de son histoire. Cet événement créé il y a plus de 15 ans par le belge Nicolas Wieërs et le kosovar Ilir Sefa a organisé, cette année, une pré-programmation au Kosovo, manière de rendre hommage à ce pays et à ses nombreux artistes qui se produiront à Bruxelles et Namur fin avril.

Du rap à la danse traditionnelle

Le célèbre rappeur albanophone BimBimma, engagé artistiquement et politiquement parlant, fait partie des talents de la région, mis en lumière par le documentaire Balkan What! Episode 1, produit par le festival et présenté à Pristina.

"La musique, c'est la vie parce que le rythme, c'est toute la vie," souligne le rappeur, "et avec le rythme, j'ai choisi de faire de la poésie et de faire de mes mots, une arme pour combattre l'injustice, lutter pour la justice, l'égalité, lutter contre la corruption et les sujets sociaux de ce genre, parce que le Kosovo est un pays pauvre et qu'en 20 ans, il aurait pu se développer beaucoup plus que ce que vous voyez ici," assure-t-il.

Le rappeur BimBimma dans le documentaire "Balkan What!" "Balkan What!"

Du contemporain à la tradition, il n'y a qu'un pas (de danse). La troupe kosovare de danse traditionnelle "Shota" compte 45 danseurs et musiciens et tourne dans le monde entier. Elle est, selon son danseur vedette, un élément constitutif de la culture et de l'identité albanaise, peuple majoritaire au Kosovo.

"Ce n'est pas un hasard si nous sommes connus dans les Balkans comme le peuple le plus enthousiaste, le plus énergique, avec une forte dynamique intérieure et beaucoup d'émotions," fait remarquer Besnik H. Grajcevci. "C'est pour cela que nos danses sont caractéristiques ; nous, en tant qu'êtres humains, y compris à travers notre corps, nos émotions intérieures et notre tenue, nous agissons et nous nous exprimons avec notre propre monde," décrit-il.

La troupe kosovare de danse traditionnelle "Shota" en répétition Euronews

Rock multi-ethnique

Du Kosovo à la Macédoine du Nord, il n'y a qu'un pas (là encore), avec le jumelage multi-ethnique unique entre une école de rock de Mitroviça qui réunit Serbes et Albanais, et celle de Skopje, qui accueille de jeunes roms.

"Le rock a toujours été une musique populaire et représenté dans la région de l'ex-Yougoslavie, donc il a toujours eu de l'importance, en tant que sous-culture d'une certaine manière," insiste Emir Hasani, chef de projet de la Mitrovica Rock School.

Son collègue de la Roma Rock School, Alvin Salimovski renchérit : "Nous essayons d'y intégrer de la musique traditionnelle rom, vous pouvez entendre sa sonorité caractéristique."

Les jeunes rockers, accompagnés d'homologues néerlandais, se produiront à Bruxelles le 29 avril.

Des cuivres emblématiques

Rap, musique traditionnelle, rock... Il ne faut pas oublier les orchestres de cuivre emblématiques de la musique des Balkans.

La tête d'affiche du festival sera sans aucun doute, le Dzambo Agusevi ("The Funky Tiger"), originaire de Turquie et star en Macédoine du Nord.

L'édition 2023 de Balkan Trafik! se tient à Bruxelles et Namur du 27 au 30 avril.