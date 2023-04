Tout savoir sur la fresque "Hitler-Macron" qui a fait scandale

Par Euronews

Avez-vous déjà entendu parler du "point Godwin" ?

Il est dérivé d’une loi empirique énoncée par Mike Godwin, un avocat américain, en 1990, d'abord relative au réseau Usenet, puis étendue à Internet.

A partir des conversations auxquelles il assiste en ligne, il énonce la loi suivante : "Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les Nazis ou Hitler s’approche de 1."

La France est au cœur d'une discussion très animée - c'est le moins que l'on puisse dire - concernant la réforme des retraites et l'utilisation controversée par le gouvernement du président Emmanuel Macron de l'article 49.3. Les manifestations ont mis le pays à genoux et les artistes, tout comme les manifestants, ont profité de la situation pour laisser libre cours à leur créativité.

Cependant, une œuvre d'art a suscité la controverse.

La nouvelle fresque du graffeur Lekto, réalisée le dimanche 2 avril à Avignon, représente Emmanuel Macron en Adolf Hitler, l'inscription "49.3" remplaçant la moustache caractéristique du "Führer".

La fresque est accompagnée d'un "Non merci", auquel a été ajouté ci-dessous : "Si jamais... Peinture satyrique".

La récente peinture murale de Lekto, à Avignon, en France, 2023. Dauphin Philippe / LA PROVENCE

La ville d'Avignon a d'ores et déjà annoncé que la fresque serait "effacée dès que possible" et nombreux sont ceux qui ont condamné les fausses comparaisons réductrices et dangereuses.

Isabelle Rome, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, a réagi sur Twitter : "Ce dessin me donne la nausée. De quoi parle-t-on ?! Ca suffit". De l'autre côté du débat, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a défendu le "droit à la caricature".

Lekto est en train de devenir une source d'ennuis pour les autorités françaises, d'autant plus que l'artiste n'en est pas à son premier coup d'éclat...

Qui est Lekto et pourquoi est-il déjà poursuivi ?

Il est difficile de savoir qui se cache derrière le pseudonyme de Lekto, car l'artiste reste discret et refuse de répondre aux sollicitations des médias.

Le compte Instagram de Lekto, créé en août 2020, laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un jeune graffeur, et certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un ancien diplômé de l'école d'art d'Avignon, étant donné que les œuvres ne cessent d'apparaître dans la région.

Une visite plus approfondie de la page Instagram de Lekto révèle d'autres peintures murales d'inspiration politique douteuse. La pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires semblent avoir inspiré l'artiste, conspirationniste et antigouvernemental.

La récente œuvre "Hitler-Macron" se trouve au même endroit qu'une autre peinture qui a suscité un tollé et causé des ennuis au graffeur l'été dernier. La fresque représentait Emmanuel Macron sous les traits de Pinocchio, manipulé par un marionnettiste, l'économiste et écrivain français Jacques Attali.

Sous-titrée "La bête 2 l'événement", expression utilisée par le chef de l’Etat de manière métaphorique pour évoquer la période difficile (pandémie, terrorisme, etc.), la peinture avait finalement été effacée après avoir fait sensation sur les réseaux sociaux pour ses connotations antisémites et son iconographie fasciste : symbolique marionnettiste contrôlant le monde depuis les coulisses avec des gants blancs.

L'artiste a immédiatement été montré du doigt par la Ligue de défense juive (LDJ) et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF). La LDJ a expliqué que des symboles antisémites étaient bel et bien présents : "La personnalité juive et influente (ici Jacques Attali), le regard inquiétant et les mains qui actionnent des marionnettes pour bien montrer que les juifs dirigent le monde".

L'avocat de Jacques Attali, Cyril Bonan, a affirmé que la fresque "reprend tous les codes antisémites du début du siècle".

Le préfet du Vaucluse avait demandé l'effacement de la fresque, tandis que la communauté d'agglomération du Grand Avignon et la mairie ont tenté de défendre le graffiti en invoquant la liberté d'expression. Finalement, l'œuvre a été recouverte le 24 juin.

Lekto est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour injure publique à raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion, mais aussi pour provocation publique à la discrimination. Le procès, qui a déjà été reporté à trois reprises, se tiendra le 14 septembre.

L’agglomération du Grand Avignon, propriétaire du bâtiment où cette peinture a été réalisée, avait annoncé dès lundi que l'œuvre serait effacée. Elle a été recouverte dès ce mardi matin.

Reste à savoir s'il faut tout accepter au nom de la liberté d'expression. Ou s'il faut condamner les comparaisons excessives avec le nazisme, qui, faut-il le rappeler, a entraîner l'extermination de près de six millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.