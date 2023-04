"La culture, c'est l'identité" : comment Gustavo Dudamel façonne l'avenir de l'Opéra de Paris ?

L'Opéra de Paris connaît une nouvelle impulsion sous la direction musicale du talentueux chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel.

Ambitieux et visionnaire, il est résolu à soutenir la jeune génération d'artistes, élargir l'audience de l'Opéra à un public plus jeune et insuffler une nouvelle dynamique à la programmation en présentant des chefs-d'œuvre inédits.

Dans une interview accordée à Musica, Gustavo Dudamel a exprimé sa conviction que la musique et la culture ont un pouvoir transformateur sur les individus et sur la société dans son ensemble. "En donnant accès à la jeune génération, on crée une société plus libre", a-t-il déclaré avec passion.

Sa vision pour l'Opéra de Paris est clairement ambitieuse et novatrice, et sa détermination à repousser les limites est une véritable inspiration pour le monde de l'art et de la culture.

Coup de projecteur sur les jeunes talents

La consécration ultime pour tout jeune artiste serait de se produire aux côtés du célèbre chef d'orchestre Gustavo Dudamel, et cette opportunité est en train de se réaliser pour Marine Chagnon, artiste en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris.

Pour les artistes émergents, cette période est cruciale, car ils cherchent à se faire un nom dans le monde exigeant de l'opéra.

La mezzo-soprano française a travaillé dur pendant des semaines pour se préparer à un concert unique sous la direction chef d'orchestre vénézuélien, une chance inestimable pour tout artiste en herbe.

Marine Chagnon, artiste en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris Euronews

Marine Chagnon se dit extrêmement honorée de pouvoir travailler avec Gustavo Dudamel.

"C'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu diriger mais avec qui je n'ai jamais travaillé. Donc c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de pression aussi. Quand je pense à lui, je pense au feu. Je pense quelque chose de crépitant et de charnel en même temps. Et j'ai hâte de savoir comment il transmet cela", a-t-elle déclaré.

Le directeur musical de l'Opéra de Paris souhaite mettre en lumière la nouvelle génération d'artistes talentueux tels que Marine Chagnon. Pour y parvenir, il les invite à se produire avec lui sur la grande scène.

"Ce sont des étudiants, mais aussi des artistes, et lorsqu'ils se sentent intégrés au plus haut niveau de la création musicale, je pense que c'est le meilleur moyen pour eux d'être inspirés et de continuer à travailler dans ce qu'ils aiment faire", a-t-il expliqué à Musica.

Gustavo Dudamel lors des répétitions Euronews

Pour Gustavo Dudamel, mettre en avant les jeunes talents est essentiel. "Dans une institution comme celle-ci, avec une grande tradition, un lieu légendaire, c'est magnifique qu'il y ait un grand espace pour ces jeunes qui, à l'avenir, seront de grandes vedettes", a-t-il déclaré à Musica.

Ces lieux artistiques doivent redevenir les lieux du peuple. La culture, c'est l'identité Gustavo Dudamel Directeur musical de l'Opéra de Paris

Pour parfaire sa prestation, Marine Chagnon s'entraîne avec François López-Ferrer, un disciple de Dudamel depuis longtemps. Le chef d'orchestre a suivi de près le parcours de Dudamel au fil des ans et a même remporté la bourse Dudamel de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles.

François López-Ferrer a expliqué à Musica que son rôle consistait à préparer les étudiants de l'académie à travailler avec Dudamel en leur apprenant à suivre la mesure avec les mains, de sorte que la communication avec le chef d'orchestre soit fluide dès le départ.

François López Ferrer, chef d'orchestre, Académie de l'Opéra de Paris Euronews

Gustavo Dudamel donne de précieux conseils à ses élèves, comme en témoigne François Lopez-Ferrer : "On peut apprendre énormément de lui. J'ai une liste de choses qu'il dit, comment il les dit et comment il obtient de l'orchestre le résultat qu'il recherche".

Les concerts de Dudamel au Palais Garnier sont empreints de rythmes et de couleurs des Amériques, reflétant l'esprit du maestro.

"Il y a beaucoup de musique latine, bien sûr. Elle reflète beaucoup de choses de mes origines et de mon âme latine, bien sûr, et la joie parce que je pense que c'est une musique qui vous émeut, d'une manière très spéciale", a déclaré Gustavo Dudamel.

Mais ce n'est pas tout, le chef d'orchestre souhaite également mettre en lumière l'Orchestre de l'Opéra de Paris en travaillant en étroite collaboration avec eux.

"Gustavo et notre orchestre se sont entendus dès le départ. Vous savez, ça a été comme un coup de foudre", révèle le violon solo Frédéric Laroque. "Il a décidé de nous montrer un peu plus sur scène. Il a besoin de se nourrir de cette relation entre nous et lui, mais aussi avec le public qui se trouve juste derrière".

En 2017, Gustavo Dudamel a dirigé l'orchestre pour la première fois pour une production de "La Bohème".

Enrichissement du programme

Gustavo Dudamel insuffle également un nouvel élan au répertoire de l'Opéra de Paris. Parmi les pièces qu'il propose figure l'œuvre révolutionnaire "Nixon in China" du compositeur américain visionnaire John Adams.

Ce choix audacieux constitue une première historique pour l'Opéra de Paris. "C'est la première fois dans l'histoire de l'Opéra de Paris que sa musique est jouée. Je pense que c'est très important. John Adams figure déjà parmi les plus grands compositeurs de l'histoire. C'est un génie dans sa façon de créer, son imagination est si puissante", a affirmé M. Dudamel.

Selon la metteuse en scène Valentina Carrasco, "l'opéra raconte l'histoire de la véritable visite de Nixon en Chine en 1972, qui avait pour but de résoudre les problèmes des deux pays". Ce choix artistique promet donc une performance musicale et scénique d'envergure pour le public de l'Opéra de Paris.

"J'ai commencé à penser au ping-pong parce que j'aime la métaphore d'un terrain divisé en deux par une sorte de rideau, nous avons un filet entre les deux qui divise le monde en deux, les gens se lancent des responsabilités comme des balles de ping-pong. Cela m'a fait penser que c'était une bonne image pour le monde à l'époque de la guerre froide", a-t-elle expliqué.

Cette métaphore frappante a permis à la metteuse en scène de développer une interprétation créative et saisissante de l'époque marquée par les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine.

Valentina a ainsi démontré sa capacité à trouver des inspirations originales pour nourrir son art et proposer des œuvres emblématiques et pertinentes.

S'ouvrir à un nouveau public

Une autre mission importante est la recherche de nouveaux publics : Gustavo Dudamel et l'Opéra de Paris souhaitent bâtir des ponts et ouvrir les portes à la nouvelle génération de spectateurs d'opéra.

Alexander Neef, directeur de l'Opéra de Paris, a souligné l'importance de cette mission : "Je pense qu'en général, il faut toujours essayer d'attirer un nouveau public. Il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont jamais venus ici auparavant et penser à la manière de les faire venir est crucial pour garder ce théâtre au cœur de la société".

Chaque saison, des milliers de billets à prix abordable sont dédiés à un jeune public pour des soirées spéciales (qui leur sont exclusivement réservées).

Ces soirées offrent l'opportunité aux jeunes d'assister à des représentations et de découvrir l'univers captivant de l'opéra. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté plus large de l'Opéra de Paris de démocratiser l'accès à l'opéra et de faire rayonner cette forme d'art auprès d'un public plus large.

"J'ai un souvenir de plusieurs avants premières Jeunes auxquelles j'ai assisté, qui était vraiment incroyable. Où l'énergie d'écoute n'est pas la même, ce n’est pas les gens qui sont habitués. Donc il y a aussi une stupéfaction, un peu un choc de ce que crée l'opéra physiquement aux gens", a expliqué Marine Chagnon.

Dans le monde de l'opéra, attirer un public jeune et diversifié est un enjeu majeur. Les artistes et directeurs sont conscients de cette réalité et s'efforcent de trouver des solutions pour y remédier.

Le célèbre baryton Thomas Hampson est un fervent défenseur de l'opéra pour tous les publics, y compris les plus jeunes.

"Il n'y a aucune raison pour que les jeunes ne soient pas fascinés par l'opéra. Ils n'ont pas besoin de devenir des érudits littéraires, ils n'ont pas besoin de devenir des musiciens professionnels. Mais l'opéra fait partie de notre ADN. On ne peut pas enlever la musique de l'être humain", a-t-il déclaré.

"Ces lieux artistiques doivent redevenir les lieux du peuple. La culture, c'est l'identité", a déclaré Gustavo Dudamel pour Musica.

Selon lui, il ne suffit pas d'attendre que les gens viennent à l'opéra, il faut aller vers eux et créer des liens. "Vous leur faites sentir que ce qu'ils écoutent enrichit leur vie et c'est quelque chose qui est une mission", a-t-il conclu.