Liverpool finalise les derniers préparatifs de l'Eurovision

Par Euronews

Un show placé cette année sous le signe de l'unité, la célébration et la communauté.

Le compte a rebours a commencé à Liverpool qui accueillera la 67ème édition du Concours de l'Eurovision.

C'est un joli lot de consolation pour Liverpool. Evincé du concours de capitale culturelle européenne 2023, pour cause de Brexit, la Cité ouvrière sera la ville hôte du plus célèbre concours de chant européen le 13 mai prochain.

Dans la Mecque de la pop, berceau des Beatles, l'impatience grandit chez les habitants.

"On a hâte! Cela va être génial !" s'enthousiasme Will alors que pour Sheila, le choix de Liverpool est une évidence "Liverpool est la capitale de la musique, et ce depuis les années 50, 60 jusqu'à maintenant".

Le boom économique est attendu chez les habitants. "Cela va rapporter beaucoup d'argent à la ville. Les hôtels, les pubs, même pour les taxis." Et pour cause, les retombées économiques se comptent en dizaine de millions. "25 millions de £ devraient être injectés dans l'économie locale. Sans compter les 5% d'augmentation de touristes européens qui viendront à Liverpool chaque année." explique Luke Hanrahan, correspondant Euronews en Grande-Bretagne.

Vainqueur l'année dernière, l'Ukraine ne peut organiser le concours cette année. C'est donc Liverpool qui se substitueraà Kiev. Mais l'Ukraine résonnera malgré tout pendant la soirée. Tout un symbole c'est un musicien ukrainien, Michael Nekrasov, qui assurera la composition de la bande originale. Et la ville anglaise espère bien faire la fierté du peuple ukrainien.