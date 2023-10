L'art-thérapie ou comment un père a transformé une ville italienne abandonnée pour aider son fils

Par Savin Mattozzi

Découvrez l'histoire de Giovanni Casale, qui a eu l'idée de transformer sa ville ancestrale en un projet d'art-thérapie pour son fils.

Une poignée de touristes américains et napolitains se tiennent sur le bas-côté d'une route qui surplombe la vallée en contrebas. Giovanni Casale, un flamboyant homme de 57 ans, est au milieu de la route, coiffé d'un haut-de-forme noir pliable et vêtu d'une veste militaire verte. Il est sur le point de commencer la visite de son village d'art.

Entre les marmonnements des touristes, quelqu'un crie et saute pour se dégager de quelque chose qui se trouve au sol. Quelqu'un s'exclame : "oh, ce n'est qu'un ver, détendez-vous".

Giovanni Casale s'élance, se met à quatre pattes et dit : "non, non, non, ne le touche pas !".

Il fait semblant d'embrasser le ver et explique que les vers sont bons non seulement pour la ville, mais aussi pour la nature tout entière.

"Quelqu'un veut-il l'embrasser ? Peut-être que si vous avez de la chance, vous pourrez vous transformer en princesse".

Giovanni Casale est le fondateur d'un projet artistique unique situé dans les contreforts de la chaîne des Apennins, dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Depuis plusieurs années, lui et les nombreux artistes qu'il a invités dans son village d'adoption ont transformé cet endroit autrefois gris et dépeuplé en un musée en plein air. Son inspiration ? Rendre vie au village dont sa famille est originaire, mais aussi créer une thérapie par l'art pour son fils Pasquale, qui souffre d'encéphalite.

L'encéphalite est une maladie qui provoque un gonflement du cerveau et qui touche le plus souvent les jeunes enfants et les personnes âgées. Ses causes ne sont pas toujours connues, mais elles peuvent être dues à des infections bactériennes, fongiques ou virales, ainsi qu'à des problèmes liés au système immunitaire d'une personne.

Giovanni Casale et son fils Pasquale posent devant leur maison familiale à Valogno Savin Mattozzi/Euronews

Pasquale a subi de nombreuses interventions chirurgicales dans le cadre de son traitement. Il a ainsi perdu certaines de ses capacités cognitives et l'étincelle qui, selon son père, l'animait autrefois.

Après avoir déménagé à Valogno il y a plus de dix ans, Giovanni Casale a remarqué que Pasquale retrouvait peu à peu son élan. Il se souvient que son fils était davantage stimulé mentalement, non seulement par la nature, mais aussi par l'art qu'il créait.

"Le cerveau est gris", affirme Giovanni Casale. "La partie gauche du cerveau [de Pasquale] qui s'était atrophiée était autrefois grise et ce que nous avons fait, c'est la colorer avec de l'art.

C'est ainsi qu'il a décidé d'aller de l'avant avec son projet de faire de Valogno un sanctuaire d'artistes.

Un musée en plein air unique

Des voisins donnent à une femme âgée de la nourriture dans un panier attaché à une corde, appelé panaro Savin Mattozzi/Euronews

Le projet artistique a pris de l'ampleur, tout comme ses effets.

Valogno se trouve à l'extrémité nord de la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. À environ 25 kilomètres au sud du village se trouve une zone de la Campanie devenue célèbre au cours des dernières décennies pour le déversement illégal de déchets toxiques que les habitants ont surnommé "la terre des incendies".

La proximité de Valogno avec cette zone n'a pas échappé à Giovanni Casale. La préservation de l'environnement est devenue l'un des principaux objectifs de son projet, et il souhaitait faire de Valogno un exemple de la façon dont les villes rurales de la province peuvent vivre et respecter la nature qui les entoure.

"L'un de nos objectifs était de faire de cette région la terre des arcs-en-ciel et non celle des incendies".

L'arc-en-ciel est l'un des principaux thèmes récurrents des peintures et des fresques murales du village, car Giovanni Casale voulait qu'il représente la couleur apportée dans la vie de son fils, au sens propre comme au sens figuré.

L'art comme thérapie

Des peintures murales tapissent les petites rues de Valogno, dans le sud de l'Italie Savin Mattozzi/Eruonews

La douzaine d'artistes qui ont participé à la transformation de Valogno en l'endroit qu'il est aujourd'hui racontent leurs propres histoires.

On y trouve des peintures murales représentant la première femme directrice d'un grand journal italien, des guérilleros qui ont lutté contre l'annexion du sud pendant le processus controversé d'unification de l'Italie, ainsi que des symboles qui rappellent à l'un des artistes résidents de Valogno, Alfredo Troise, les luttes qu'il a dû mener pendant son enfance en raison d'une maladie mentale.

Alfredo, artiste originaire de Naples, est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il raconte qu'en grandissant, il s'est senti jugé par les gens qui l'entouraient, même par ceux qui étaient censés être proches de lui. L'une des façons dont il s'exprime dans son art est la représentation d'yeux, qu'il décrit comme les yeux de ceux qui l'ont jugé et maltraité.

Malgré sa taille, Valogno a eu un effet mesurable non seulement sur Giovanni Casale et sa famille, mais aussi sur ceux qui décident de vivre et de travailler dans le village et sur ceux qui décident de faire l'ascension de la montagne pour le visiter.

Pour certains, comme Alfredo, la possibilité de s'exprimer par l'art à Valogno n'améliore pas seulement la vie de ceux qui l'entourent, mais aussi la sienne.

"Certains disent que l'art est une thérapie", explique Alfredo. "Pour moi, l'art n'est pas seulement une thérapie. C'est le remède."