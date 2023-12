Krampus arrive la nuit du 5 décembre : avez-vous été bien sage cette année ?

Le 5 décembre, c'est la Krampusnacht (ou Nuit du Krampus), la version sombre de la Saint-Nicolas dans les pays d'Europe centrale.

PUBLICITÉ

Chaque année, le 5 décembre, c'est la Krumpusnacht - ou Nuit du Krampus.

Dans les légendes populaires d'Europe centrale, et plus particulièrement en Allemagne, cette figure anthropomorphe mi-chèvre mi-démon est l'anti-Saint-Nicolas, qui punit les enfants récalcitrants au moment de Noël.

Le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas, qui selon la tradition récompense les enfants sages en leur offrant des cadeaux. La veille, cependant, tous les vilains enfants reçoivent la visite de Krampus, qui, traditionnellement, frappe les garnements avec des branches ou leur offre du charbon. Dans certains cas, il les mange ou les emmène en enfer.

Légende populaire d'Europe centrale

Le nom de ce monstre poilu vient du mot allemand Krampen, qui signifie "griffe". Selon la légende, il est le fils de Hel, le dieu nordique des enfers.

Donc en fait, lorsqu'il emmène les enfants en enfer, c'est pour leur faire rencontrer son père.

Il lui reste toutefois à s'expliquer pour le comportement ci-dessous :

Krampus dans ses oeuvres Auktionshaus Markus Weissenböck

L'église catholique a tenté de l'interdire en raison de sa ressemblance avec le diable, et les nazis ont même eu leur mot à dire, interdisant Krampus en raison de ses origines païennes.

Plus récemment, des inquiétudes ont été exprimées en Autriche quant au caractère potentiellement inapproprié de cette tradition pour les enfants.

Cependant, la popularité de Krampus ne se dément pas. Il existe toujours des défilés traditionnels célébrant Krampus, en particulier le Krampuslauf (course de Krampus), au cours duquel des personnes déguisées en Krampus tentent d'effrayer les enfants par leurs pitreries.

Le personnage et ses célébrations font même l'objet d'une certaine résurgence culturelle.

Si la tradition séculaire du Krampusnacht est surtout célébrée en Allemagne et en Autriche, cette légende effrayante a fait son chemin dans la culture populaire au cours des dernières années - à la télévision, au cinéma et dans les jeux vidéo.

Krampus (2015) Legendary Pictures

Le personnage est apparu dans des épisodes de "Scooby Doo" et "American Dad", dans le film d'horreur "Krampus"(2015) avec Adam Scott et Toni Collette et dans une série de suites et de produits dérivés, comme le film "Krampus : The Reckoning", "Krampus Unleashed, Krampus : The Devil Returns", et même "Mother Krampus".

Alors, pour tous ceux qui ont raté Halloween et qui ont besoin d'une option moins joyeuse avant que la saison de Noël ne reprenne inévitablement ses droits, c'est cette nuit que cela se passe.