2024 selon Nostradamus : un nouveau pape, Harry sur le trône et une guerre avec la Chine

Voici les prédictions de Nostradamus pour 2024.

Le mois dernier, nous vous avons présenté les prédictions pour 2024 du légendaire devin Baba Vanga. Et les perspectives n'étaient pas très réjouissantes : attaques terroristes de l'Union européenne, crise économique de grande ampleur et nombreux problèmes météorologiques.

Aujourd'hui, les prédictions pour l'année prochaine de Nostradamus, le célèbre prophète de malheur français du XVIe siècle, ont été révélées.

Selon "Les Prophéties", un texte de Nostradamus datant de 1555, l'année 2024 sera synonyme de conflits mondiaux, de troubles royaux et de catastrophes humanitaires.

Bien que ses écrits soient vagues, certains lui attribuent la prédiction de l'ascension d'Adolf Hitler, des attentats du 11 septembre et du Covid-19, pour n'en citer que quelques-uns.

Il convient de garder à l'esprit que l'interprétation des prédictions de Nostradamus est controversée et relève davantage de la conjecture que de la réalité. Nostradamus s'est déjà trompé (la fin du monde était prévue pour 1999) et il a prédit la venue de l'antéchrist en 2023.

Certes, il reste encore quelques jours avant la fin de l'année, et s'incruster dans la fête pendant les vacances ressemble à ce que ferait le Prince des Ténèbres. Mais l'année a déjà été assez difficile...

Voici l'essentiel de ce qui se passera en 2024, en quatre grandes prophéties :

Guerre avec la Chine

Nostradamus prédit des "combats et des batailles navales", et affirme qu'un "adversaire rouge deviendra pâle de peur / Mettant le Pacifique dans l'effroi".

Certains pensent que l'"adversaire rouge" pourrait faire référence à la Chine.

Le prince Harry devient roi

L'un des passages des "Prophéties" dit qu'un "roi des îles" sera "chassé par la force".

Certains pensent que Nostradamus fait référence au roi Charles III, et si nous le croyons sur parole, le monarque relativement récent est déjà sur le billot.

De plus, Nostradamus a déclaré que ce souverain serait usurpé par "quelqu'un qui n'aura pas la marque d'un roi".

Le prince William étant l'héritier actuel, le prince Harry serait donc le futur roi du Royaume-Uni.

Un nouveau désastre climatique

"La terre sèche deviendra plus aride / Et il y aura de grandes inondations quand on la verra", écrit Nostradamus.

Il prédit également des événements climatiques extrêmes et la faim dans le monde : "Une très grande famine due à une vague pestiférée", pour être précis.

Un nouveau pape

Le pape François pourrait bientôt être remplacé, selon les prédictions de l'astrologue.

"Par la mort d'un très vieux pontife / Un Romain d'âge mûr sera élu / On dira de lui qu'il affaiblit son siège / Mais il restera longtemps assis et en activité mordante", écrit-il.

Le pape François, qui fêtera ses 87 ans dimanche, a connu des problèmes de santé et a récemment dû renoncer à la conférence des Nations unies sur le climat en raison d'une inflammation des poumons et de problèmes respiratoires.