Les Simpson et leur humour visionnaire : retour sur leurs prédictions les plus célèbres

Les Simpson, une série animée de longue durée qui a marqué l'histoire de la télévision est reconnue pour sa capacité à prédire l'avenir.

Depuis sa première diffusion en 1989, la sitcom animée de Matt Groening est devenue une référence culturelle et a acquis une réputation étrange, mais bien réelle, pour ses prédictions précises de certains événements.

Dernièrement, la série a prédit trois événements d'actualité distincts, ce qui a relancé les discussions sur son pouvoir de prédiction. Bien que certains puissent y voir une simple coïncidence, il est difficile de nier les nombreux exemples de prédictions qui se sont avérées être étrangement précises.

Dans un épisode de 1996 intitulé "Homerpalooza", Homer rejoint un festival de musique itinérant fictif appelé "Hullabalooza" et rencontre un machiniste itinérant qui affirme que les membres du groupe de hip-hop Cypress Hill collabore avec "l'Orchestre symphonique de Londres".

Depuis des années, une blague circule selon laquelle Cypress Hill travaillera un jour avec le London Symphony Orchestra pour créer un mashup.

Cette semaine, le Cypress Hill a affirmé qu'ils avaient bien l'intention de "faire du concert avec l'orchestre symphonique de Londres une réalité". Cette annonce a suscité l'enthousiasme de nombreux fans de la série, qui se demandent si ce sera le prochain événement prédit par Les Simpson.

Les deux autres événements actuels ont été prédits dans un seul épisode de la série, datant de 1994.

Dans cet épisode intitulé "Lisa vs. Malibu Stacy", Lisa Simpson lance une campagne pour promouvoir un jouet plus féministe, afin de donner plus de pouvoir aux jeunes filles.

Cette histoire fait écho à l'actuelle hystérie autour de la sortie du prochain film de Greta Gerwig sur la poupée Barbie. La campagne de Lisa est également relayée par le présentateur vedette de Springfield, Kent Brockman, qui déclare : "Bien qu'il soit inhabituel de consacrer 28 minutes à un reportage sur une poupée, ce journaliste a trouvé impossible de s'arrêter de parler. C'est une nouvelle vraiment fascinante, mesdames et messieurs."

Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Tout à coup, Kent Brockman annonce que le président a été arrêté, une prédiction qui a étrangement pris vie lors de la mise en accusation de Donald Trump.

La liste des prédictions présumées des Simpson est longue et continue de croître, alimentant ainsi le mystère entourant la série. Voici d'autres exemples où la série a réussi à prédire l'avenir:

Donald Trump, président des Etats-Unis

L’élection de Donald Trump Gracie Films - 20th Television

Dans l'épisode "Bart to the Future", diffusé en 2000, Les Simpson ont fait une prédiction qui s'est révélée étonnamment exacte.

La série a présenté Donald Trump comme le président des États-Unis, bien avant qu'il ne remporte l'élection présidentielle en 2016. Dans l'épisode, Lisa est présidente et déclare lors d'une réunion : "Comme vous le savez, nous avons hérité d'un budget serré de la part du président Trump."

Mais ce n'est pas la seule prédiction des Simpson qui s'est avérée juste. La série a également prédit la candidature à la réélection de Trump en 2024, une annonce qu'il a faite en mars 2021.

Machines à voter défectueuses

Les machines McCain Gracie Films - 20th Television

Pour rester dans le domaine de la politique, un épisode de 2008 ("Treehouse of Horror XIX") montre Homer essayant de voter pour Barack Obama lors de l'élection présidentielle américaine. Cependant, une machine informatique défectueuse change son vote pour le candidat républicain John McCain. Lorsque Homer tente d'alerter les gens sur l'erreur, la machine à voter le tue.

Bizarrement, exactement la même chose (excepté le meurtre ) s'est produite en 2012, lorsqu'une machine à voter en Pennsylvanie a dû être retirée après avoir changé les votes des électeurs pour Barack Obama en votes pour son rival républicain Mitt Romney.

Disney rachète la Fox

Disney rachète la Fox Gracie Films - 20th Television

Dans l'épisode de la série "Les Simpson" datant de 1998, intitulé "When You Dish Upon a Star", une scène se déroule sur le terrain du studio de la Fox, où l'on peut apercevoir un panneau indiquant : "20th Century Fox... Une division de Walt Disney Co."

De manière incroyable, ce qui était autrefois une simple plaisanterie est devenu réalité en 2017, lorsque Disney a effectivement racheté la division divertissement de la Fox, pour un montant colossal de 52,4 milliards de dollars.

Cette acquisition a permis à Disney d'acquérir les droits de certaines des franchises les plus lucratives de la Fox, notamment "Marvel", "Avatar", "X-Men" et "Les Simpson" eux-mêmes.

Le scandale de la viande de cheval

Viande de cheval pour le déjeuner Gracie Films - 20th Television

Dans l'épisode "Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song" (1994), Doris, la cantinière, utilise des "morceaux de cheval" pour préparer le repas des élèves de l'école primaire de Springfield.

Elle était loin de se douter qu'elle était une véritable pionnière, puisque neuf ans plus tard, l'Autorité irlandaise de sécurité alimentaire a trouvé de l'ADN de cheval dans plus d'un tiers des échantillons de hamburgers de bœuf provenant de supermarchés.

Ce scandale a touché des millions de consommateurs européens.

Homer découvre (presque) le boson de Higgs 14 ans avant les scientifiques

Le boson de Higgs Gracie Films - 20th Television

Dans un épisode de la série animée Les Simpson datant de 1998 intitulé "The Wizard of Evergreen Terrace", Homer Simpson se transforme en inventeur et dans une séquence, il est montré devant un tableau noir sur lequel figure une équation.

Cette scène anodine est devenue célèbre pour sa prédiction de la découverte de la particule de Higgs-Boson, également appelée la "particule de Dieu".

Cette particule avait été prédite pour la première fois en 1964 par le professeur Peter Higgs et cinq autres physiciens, mais ce n'est qu'en 2013 que les scientifiques ont découvert la preuve de son existence.

Ils ont alors été étonnés de constater que sa masse était presque identique aux gribouillis mathématiques d'Homer sur le tableau noir.

Simon Singh, auteur de "The Simpsons and their Mathematical Secrets", a confirmé que l'équation était très proche de la formule mathématique permettant de calculer la masse du boson de Higgs.

Prix Nobel de l'économie

Les Simpson prédit en 2010 la victoire de deux prix Nobel 2016 Gracie Films - 20th Television

Dans "Elementary School Musical", Lisa et ses amis créent une feuille de prédiction pour les annonces de prix Nobel.

Bien que le personnage de Milhouse ait perdu en 2010 en prédisant que Bengt R. Holmstrom remporterait le prix Nobel d'économie, il a vu juste en 2016 lorsque Holmstrom a fini par obtenir l'honneur tant convoité.

Le scandale de la corruption à la FIFA

scandale de corruption à la Fifa Gracie Films - 20th Television

Dans l'épisode de 2014 intitulé "You Don't Have to Live Like a Referee", Homer Simpson est choisi pour devenir arbitre de la Coupe du monde, après que la FIFA a annoncé que tous ses arbitres ont été corrompus.

Au cours de cet épisode, un exécutif de la FIFA déclare: "Je suis moi-même sur le point d'être arrêté pour corruption".

Un an plus tard, en 2015, la FIFA est secouée par un véritable scandale de corruption, révélant des allégations de pots-de-vin, de fraude et de blanchiment d'argent.

Le scandale de corruption a conduit à l'inculpation de quatorze personnes, dont neuf hauts responsables, et a révélé que des pots-de-vin ont été versés pour obtenir des votes pour les pays hôtes de la Coupe du monde, y compris pour la candidature du Qatar 2022.

Les fans de la série animée n'ont pas manqué de souligner cette coïncidence troublante et ont considéré que cette prédiction de l'épisode était une fois de plus visionnaire.

Les 33 saisons des Simpson sont disponibles en streaming sur la plateforme Disney+.