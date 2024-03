Le concours international Classic Piano réunit les pianistes les plus prometteurs et les plus talentueux du monde, qui s’affrontent pour remporter une partie de la récompense globale, d'un montant total de 250 000 €.

Le concours international Classic Piano réunit les pianistes les plus prometteurs et les plus talentueux du monde, qui s'affrontent pour remporter une partie de la récompense, qui s'élève à 250 000 €. Le vainqueur partira en tournée pour 10 dates de concert. L'événement a vu 70 virtuoses sélectionnés par le biais de 14 compétitions préliminaires sur deux ans se réunir pour concourir à Dubaï à l'hôtel Jumeirah Zabeel Saray. Les membres du jury venant d'Autriche, de France, d'Allemagne et d'Italie se sont joints à leurs homologues de Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Turquie, d'Afrique du Sud et de Corée du Sud pour évaluer les concurrents en quatre étapes sur leurs capacités techniques, leur élégance et leur style. Les deux dernières étapes ont également testé l'adaptabilité des pianistes, qui ont interprété un mélange de morceaux classiques et contemporaines. Andrey Gugnin des Pays-Bas a été nommé vainqueur de l'événement. Il obtiendra 100 000 € , ainsi que la tournée de 10 dates de concert avec des honoraires de 50 000 €. Le jeune homme de 36 ans est monté sur la scène du théâtre Zabeel de l'hôtel, impressionnant les juges avec une interprétation émouvante du Concerto pour piano n ° 3 de Rachmaninoff. Ce prix est le dernier d'une longue série de succès pour Andrey Gugnin, qui sera le directeur artistique de cette saison du OutWest Piano Fest.