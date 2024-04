World Nature Photography Awards 2024 : découvrez les images lauréates

Cette photo a été prise lors de vacances dans les îles Shetland, assis sur le côté d'un semi-rigide. L'appareil photo DSLR, dans son boîtier étanche, a été fixé au système Polecam et immergé. Des milliers de fous de Bassan se trouvaient dans le ciel au-dessus de nous et ont commencé à plonger dans la mer à la recherche de poissons. Un spectacle incroyable à observer, et encore plus à photographier. J'ai pris 1800 images ce jour-là, mais je n'en ai gardé que deux que j'ai pu utiliser.