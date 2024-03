Le prix de l'Arbre européen de l'année, qui célèbre les arbres à l'apparence remarquable ou à l'histoire unique, a été décerné à un hêtre de 200 ans.

Le prix de l'Arbre européen de l'année a annoncé sa sélection annuelle des arbres les plus remarquables du continent - et le lauréat de 2024 est un hêtre polonais de 200 ans surnommé "Heart of the Garden" (Cœur du jardin).

Cet arbre majestueux, au tronc inhabituellement épais, est situé au cœur du jardin botanique de l'université de Wroclaw, dans la région de Niemcza, en Pologne.

Avec 39 158 votes, il devient le troisième arbre polonais d'affilée à gagner le concours annuel.

Comment les arbres peuvent nous rapprocher

"Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'aime pas les arbres", affirme Adam Holub, chef de projet chez Nadace Partnerstvi, une organisation environnementale tchèque qui organise le concours depuis 2011.

Il explique que l'objectif principal du concours est de promouvoir la relation entre les communautés locales et l'environnement.

"Les arbres et les abeilles sont deux symboles efficaces pour transmettre un message important sur l'environnement".

"Il s'agit également de donner l'occasion aux représentants locaux de se faire entendre au niveau européen", explique-t-il. "Nous pensons qu'il est important que les racines d'un pays puissent faire part de leurs idées au sommet".

Une idée illustrée par la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée au Parlement européen à Bruxelles, en présence de plusieurs députés et de personnes issues des régions de chacun des arbres nominés.

Cette année, 15 pays ont participé au concours, soumettant des arbres à l'histoire riche, de l'olivier ancien au poirier solitaire. Voici quelques-uns des lauréats les plus remarquables :

Le colosse de Bayeux

Avec 24 807 votes, le hêtre pleureur de Bayeux arrive en deuxième position.

Le hêtre pleureur de Bayeux (France) a obtenu la deuxième place. Emmanuel Boitier/Emmanuel Boitier

Soutenant une canopée de 40 mètres, cet arbre de 160 ans, situé dans le jardin botanique de la ville de Bayeux, a besoin d'une structure de soutien artificielle pour rester debout.

L'olivier ancien d'Italie

En troisième position avec 13 933 votes, on trouve "l'olivier millénaire de Luras".

La troisième place revient à l'Italie et son "Olivier millénaire de Luras". Valerio Atzori Corpo

L'arbre, qui se trouve à Luras, une petite ville de Sardaigne, aurait entre 3000 à 4000 ans. Il daterait donc de l'âge de bronze. Comme l'indique le site web du prix, il s'agit d'"un véritable symbole de résilience et de continuité".

L'étincelle du Portugal

La quatrième place, avec 13 508 votes, est occupée par le "Camellia" du Portugal. Magnifiquement entretenu, cet arbre trône dans les jardins centenaires de l'ancienne Villa Margaridi, dans la ville de Guimarães.

La candidature du Portugal à l'Arbre européen de l'année 2024, qui s'est classée quatrième. José Couceiro da Costa

La nature durable de la République tchèque

Le bien nommé "Poirier au milieu d'un champ" de la République tchèque complète le top 5 avec 10 433 votes.

Le "Poirier au milieu d'un champ" de la République tchèque s'est classé cinquième. Tom Kalous

Sa forme particulière a été façonnée au fil des années par les forts vents d'ouest qui soufflent dans la région. Selon le site web de l'Arbre européen de l'année, "il a survécu à la collectivisation à l'époque de l'ancienne Tchécoslovaquie et à la consolidation des champs".

Vous trouverez la sélection complète des candidatures pour 2024 sur le site web du prix.