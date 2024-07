Les recherches actuelles s'appuient sur des colliers satellites qui ne peuvent être posés que sur des femelles adultes.

Des scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode de suivi des ours polaires qui pourrait nous aider à mieux comprendre comment ils font face à la disparition de la glace de mer.

Cette avancée dans le domaine des balises GPS autocollantes aidera les chercheurs à combler les lacunes de leurs connaissances sur le comportement ou les déplacements des ours polaires comme jamais auparavant.

Elle intervient alors que les recherches mettent en évidence le danger que représente le changement climatique pour ces animaux. Selon un rapport publié le mois dernier, deux groupes importants d'ours polaires de la baie d'Hudson, au Canada, risquent de disparaître localement si les températures mondiales continuent d'augmenter.

"Il nous incombe de comprendre l'impact imminent [du changement climatique induit par l'homme] sur notre monde naturel, afin que nous puissions prendre des décisions politiques éclairées par la science", explique l'auteur principal de l'étude, le professeur Julienne Stroeve, de l'université du Manitoba.

Alors que le changement climatique menace la survie des ours polaires, la nouvelle technologie de suivi pourrait ouvrir la voie à des données essentielles à leur conservation, auparavant difficiles à collecter.

Pourquoi avons-nous besoin de meilleurs moyens pour suivre les ours polaires ?

Des efforts visant à mettre au point des méthodes moins invasives de suivi des ours polaires sont déployés depuis des années, avec plus ou moins de succès.

Pendant longtemps, les colliers satellites ont été la principale méthode utilisée par les chercheurs pour étudier leur comportement et leur adaptation aux conséquences du changement climatique.

"La plupart de nos connaissances sur l'habitat des ours polaires - le type d'habitat qu'ils préfèrent, comme la glace de mer ou la terre ferme - et sur leur comportement sont basées sur les femelles adultes, car les colliers utilisés pour suivre leurs déplacements ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité sur les subadultes ou les mâles adultes", explique Tyler Ross, auteur principal d'une toute nouvelle étude sur la technologie de suivi et chercheur à l'université de York.

Tracking collars can only be used for adult female bears. Kt Miller/polarbearsinternational.org

Les colliers tombent sur les mâles adultes en raison de la forme conique de leur tête et de leur cou. Les jeunes ours grandissent trop rapidement pour que les colliers puissent être utilisés en toute sécurité.

Cela signifie que l'on sait peu de choses sur les ours mâles subadultes et adultes, en particulier pendant la période qu'ils passent sur la glace de mer, lorsqu'il n'est pas pratique de les observer directement. Les quelques informations dont disposent les chercheurs suggèrent que leur comportement est différent de celui des femelles adultes.

"Ces balises nous aideront à mieux comprendre ces différences, ce qui nous permettra d'avoir une vision plus globale de l'écologie des ours polaires et de la façon dont l'espèce réagit à l'évolution de son environnement."

Les scientifiques disposent ainsi d'un nouvel outil pour mener des recherches cruciales sur cette espèce vulnérable et pour gérer les interactions potentiellement mortelles avec l'homme.

Étiquettes de suivi mises au point par les créateurs des notes Post-It

Les traceurs permettent aux scientifiques de suivre ces animaux même lorsqu'ils sont loin sur la banquise ou qu'ils errent dans l'obscurité de 24 heures de l'hiver arctique. Grâce aux progrès technologiques, les étiquettes GPS de base sont devenues beaucoup plus petites, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à la recherche.

Actuellement, les marques auriculaires doivent être fixées de manière permanente et les implants nécessitent une intervention chirurgicale mineure pour les placer sous la peau.

L'une des étiquettes prototypes attachées à la fourrure d'un ours polaire. Tyler Ross/York University

Mais trois prototypes, récemment testés sur des ours polaires sauvages le long de la côte de la baie d'Hudson, au Canada, pourraient offrir une option plus temporaire et moins invasive.

Les nouvelles balises de fourrure autocollantes ont été mises au point dans le cadre de l'initiative "Burr on Fur", qui est née d'un défi lancé par Polar Bears International aux scientifiques de 3M, l'entreprise mondiale de science et de fabrication à l'origine des notes Post-It. Il s'agissait de mettre au point des dispositifs de repérage non toxiques, n'endommageant pas la peau et résistant à des contraintes environnementales extrêmes telles que le froid, la neige et l'eau salée.

These are the three prototype tags used in the study. York University

Conçues pour avoir un impact minimal sur ces animaux, les étiquettes autocollantes peuvent en théorie rester attachées jusqu'à 12 mois entre deux mues de la fourrure des ours. Les versions les plus performantes des prototypes actuels sont restées fixées pendant 114 jours au maximum.

Gérer les interactions entre l'homme et l'ours polaire à mesure que le climat se réchauffe

À mesure que la technologie s'améliore, les chercheurs affirment qu'elle sera utile pour étudier le comportement des ours polaires pendant les périodes particulièrement importantes de l'année. Il s'agit notamment des périodes de transition où ils se déplacent entre la terre et la glace de mer ou lorsqu'ils s'approchent particulièrement des établissements humains.

Il s'agit de données cruciales dans un Arctique en pleine mutation.

"En moyenne, la glace de mer fond plus vite qu'elle ne l'a jamais fait", précise Tyler Ross. L'Arctique se réchauffe jusqu'à quatre fois plus vite que le reste du monde. La glace de mer est vitale pour la survie des ours polaires et le réchauffement climatique oblige les groupes des régions méridionales de leur aire de répartition à passer des périodes de plus en plus longues sur la terre ferme.

"Comme la glace de mer arctique continue de diminuer en durée et en étendue, les ours polaires seront obligés de rester plus longtemps à terre, ce qui augmentera la probabilité qu'ils rencontrent des êtres humains", poursuit le chercheur.

"Actuellement, dans certaines régions du sud de l'Arctique canadien, les ours polaires qui s'approchent trop près des communautés sont parfois capturés, transportés et relâchés loin des établissements humains - une pratique destinée à protéger à la fois les hommes et les ours."

A polar bear rests on the land in Hudson Bay, Canada. Kt Miller via Polar Bears International

"Les marques de fourrure temporaires pourraient être apposées sur ces ours polaires relocalisés, ce qui permettrait au personnel chargé de la conservation de disposer d'informations en temps quasi réel sur les déplacements des ours et de prendre des mesures proactives pour atténuer ou prévenir les futures rencontres entre l'homme et l'ours".

En plus de rapprocher les ours des conflits avec les humains, cette situation les prive de l'accès aux phoques, qui constituent leur principale source de nourriture.

Mais les ours mâles subadultes et adultes peuvent réagir à ces changements d'une manière différente, qui n'est pas observée chez les femelles.

Comprendre les adaptations telles que la modification de leurs schémas de déplacement, l'augmentation de leur dépendance à l'égard des réserves de graisse stockées ou la recherche d'autres sources de nourriture pourrait également contribuer aux efforts de conservation.