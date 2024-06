L'acteur Ian McKellen transporté à l'hôpital après une chute sur scène

Il jouait "Player Kings" dans un théâtre à Londres et a chuté lors d'un scène ce combat.

Sir Ian McKellen âgé de 85 ans, connu notamment pour ses nombreuses apparitions au théâtre, et pour certains de ses rôles au cinéma, dans le "Seigneur des anneaux", et la franchise "X-Men" notamment, se trouvait au milieu d'une scène de combat lorsqu'il a perdu pied et s'est écroulé.

Le public a été évacué du théâtre et informé que la représentation était annulée.

Un spectateur a décrit la scène sur son compte X. "On a pu entendre Ian McKellen hurler de douleur, alors que les ouvreurs se précipitaient pour l'aider" écrit-il

Les producteurs de la pièce qui se joue au théâtre Noël Coward à Londres ont écrit le communiqué ci-dessous un plus tard dans la soirée. Ian McKellen devrait "se rétablir rapidement et complètement". Il devrait être de retour sur scène mercredi prochain pour une représentation de la pièce en matinée.