Ukraine : l’explosion du barrage de Kakhovka "est un écocide et un crime de guerre"

En plus de contaminer les réserves d'eau et de menacer le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'effondrement du barrage de Kakhovka détruira probablement des centaines d'espèces animales et végétales rares, selon les autorités.

La rupture du barrage du réservoir du fleuve Dnipro a forcé mardi des milliers de personnes à évacuer la zone trouvée sur son cours descendant.

Outre les dommages causés aux infrastructures et à la vie humaine, les inondations risquent également de détruire de manière permanente les riches habitats d'animaux et les espèces végétales que l'on trouve le long des rives du Dnipro.

La région inondée abrite une quantité importante de forêts et de réserves. Selon les données recueillies jusqu'à présent par les institutions ukrainiennes, la brèche et les inondations qui ont suivi représentent les dommages environnementaux les plus graves survenus depuis février de l'année dernière.

"En raison des dégâts considérables causés à la région, il s'agit du plus grand écocide en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle", a déclaré mercredi après-midi le Vice-ministre de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles Oleksandr Krasnolutskyi aux journalistes à Kyiv.

"Nous comprenons que ce qui s'est passé entraînera des dommages environnementaux colossaux pour nos écosystèmes", a déclaré Oleksandr Krasnolutskyi, affirmant que l'inondation "détruira la biodiversité et les réserves naturelles" sur son passage.

Les écologistes ukrainiens prédisent que la réserve de biosphère de la mer Noire, qui abrite des milliers d'espèces, et le désert des Sables d'Oleshky seront les plus touchés par les inondations.

Les rues sont inondées à Kherson, en Ukraine, le mercredi 7 juin 2023 après l'effondrement des murs du barrage de Kakhovka. Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La réserve d'eau de Kakhovsk se trouvait au-dessus du barrage et était utilisée par les oiseaux migrateurs de la région. Le fait que les inondations puissent transporter des polluants, des métaux lourds et des engrais jusqu'à la mer Noire affectera gravement la vie marine dans la région.

Environ 70% du territoire ukrainien est utilisé à des fins agraires, ce qui signifie que la flore et la faune sont largement concentrées autour de ses rivières.

"Le long du territoire où l'eau coule, des parcs naturels ont été créés dans le but de préserver des espèces animales et végétales menacées ou uniques figurant sur la Liste rouge. Nous craignons que ces espèces cessent d'exister", a poursuivi Oleksandr Krasnolutskyi.

La Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature est une source d'information complète sur l'état du risque d'extinction mondial des espèces animales, fongiques et végétales.

Les zones d'Ukraine qui font partie du réseau Emeraude, un réseau paneuropéen de zones d'intérêt spécial pour la conservation, ont également été touchées.

"Le Réseau Emeraude comprend des territoires destinés à la migration et à la nidification des oiseaux. La réglementation européenne stipule que ces zones doivent être protégées afin de ne pas perturber les schémas de migration de ces espèces", a-t-il déclaré.

Le Dnipro est le fleuve le plus grand et le plus important d'Ukraine, et la population locale a un profond attachement à l'estuaire qui a joué un rôle central dans l'histoire ukrainienne ainsi que dans l'agriculture.

Cette image satellite montre un aperçu des dégâts sur le barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine mardi. 6 juin 2023. AP/Planet Labs PBC

Depuis les premiers occupants nordiques du territoire qui ont navigué sur le large fleuve en aval jusqu'aux combattants khazars et cosaques qui ont créé les premières villes sur ses rives, le Dnipro est à la base d'une grande partie de l'identité moderne de l'Ukraine - ce qui rend le barrage compromis même plus pénible pour la population locale.

La Russie occupe actuellement ce que l'on appelle la rive gauche du Dnipro, située à l'est, ce qui rend plus difficile pour le ministère de réagir dans les zones touchées.

Début novembre 2022, la Russie a ouvert les déversoirs de la centrale hydroélectrique de Kakhovka et le réservoir est tombé à son plus bas niveau en trois décennies, mettant en danger les ressources d'irrigation et d'eau potable, ainsi que les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Ces derniers mois, l'eau du barrage de Kakhovka a été maintenue à des niveaux dangereusement bas. Selon l'administration militaire régionale de Zaporijjia, le motif était peut-être d'inonder la zone au sud du barrage pour empêcher les forces ukrainiennes de traverser la rivière.

Après avoir atteint son point bas, le niveau d'eau a commencé à monter après que le gouvernement ukrainien a commencé à le remplir avec de l'eau provenant d'autres réservoirs sur le fleuve Dnipro.

Entre la mi-février et la fin mai 2023, délibérément ou par négligence, le barrage endommagé de Nova Kakhovka n'a pas été ajusté pour s'adapter à l'augmentation saisonnière du débit d'eau. Pour cette raison, l'eau s'est répandue au-dessus du barrage et a inondé les terres en amont.

Le Ministère de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles a également annoncé qu'il est en contact avec les plus grandes organisations européennes gouvernementales et de la société civile axées sur les questions environnementales, "pour exiger qu'elles condamnent la Russie et l'excluent des conventions environnementales".

"Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réactions majeures parmi les organisations non gouvernementales à ce qui s'est passé", a-t-il conclu.