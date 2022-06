Feu vert au plan de relance de la Pologne : accord équitable ou capitulation?

La Pologne s'apprête à recevoir les premières tranches du fonds de relance post-pandémie de l'UE alors que les juges nationaux restent sous l'effet de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, un organe controversé qui est largement considéré comme un outil d’empiétement du gouvernement sur le système judiciaire et que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé incompatible avec le droit européen.

La Pologne avait demandé un total de 35,4 milliards d'euros - 23,9 milliards d'euros de subventions et 11,5 milliards d'euros de prêts à faible taux d'intérêt - au fonds collectif de l'Union, conçu en 2020 pour faire face à la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19.

Le projet polonais a été bloqué pendant plus d'un an en raison des craintes persistantes que l'indépendance judiciaire soit menacée par l’empiétement des pouvoirs exécutif et législatif.

Mais après des mois de va-et-vient entre Bruxelles et Varsovie, la Commission européenne a annoncé mercredi l'approbation officielle du programme polonais.

Lors des délibérations internes, cinq commissaires européens, dont Frans Timmermans et Margrethe Vestager, ont voté contre ou ont émis des réserves quant à l'approbation de l'exécutif, a appris Euronews.

En échange de ce feu vert litigieux, la Pologne a accepté de procéder à deux réformes judiciaires essentielles avant tout paiement de fonds de recouvrement :

Réformer le régime disciplinaire des juges et le remplacer par un nouvel organe.

Revoir les dossiers des juges affectés par les décisions de la chambre disciplinaire.

En ce qui concerne la première demande, le gouvernement polonais a déjà présenté une solution de remplacement possible : une "Chambre de responsabilité professionnelle" qui serait chargée de contrôler les magistrats, plutôt que de les punir.

Bruxelles a déclaré que le nouvel organe devait se conformer aux normes du droit européen, mais Iustitia, la plus grande association de juges en Pologne, a prévenu que la chambre proposée "n'empêchera pas l'exécutif polonais d'exercer un contrôle sur les juges [et] de saper davantage leur indépendance".

Cependant, c'est dans la deuxième étape qu'une faille potentielle apparaît : Bruxelles a demandé à la Pologne de donner aux juges sanctionnés le droit de faire examiner leur cas par un tribunal impartial et indépendant.

La chambre actuelle a le pouvoir d'imposer des amendes, des réductions de salaire, des suspensions et la levée de l'immunité. En 2021, elle a pris des décisions dans plus de 200 affaires, dont 122 concernaient des juges, 25 d'entre elles ayant abouti à une levée définitive de l'immunité. D'autres affaires sont encore en cours. Les accusations sont variées et vont des "crimes communistes" à conduite en état d'ivresse en passant par corruption.

Jusqu'à récemment, la Commission avait insisté sur la "conditio sine qua non" pour réintégrer les juges illégalement licenciés. Dans l'état actuel des choses, la Pologne doit seulement démontrer que l'examen juridique a commencé, et non qu'il a conclu ou corrigé les actes répréhensibles.

"Le processus de révision peut être lancé à la demande d'un juge concerné", a déclaré un fonctionnaire de l'UE s'exprimant sous couvert d'anonymat. "La première audience peut avoir lieu dans les trois mois suivant la demande et l'ensemble du processus peut être achevé en douze mois."

"Certains juges pourraient être réintégrés, d'autres non", a déclaré un autre fonctionnaire.

La chambre a été jugée illégale par la Cour européenne de justice, qui a déclaré que son fonctionnement pouvait "causer des dommages graves et irréversibles à l'ordre juridique de l'UE". La CJUE a alors ordonné la suspension temporaire de l'organe et l'annulation de la plupart des décisions adoptées jusqu'à présent.

La Cour européenne des droits de l'homme a également ordonné des mesures provisoires dans le cas de plusieurs juges polonais qui, après avoir appliqué la jurisprudence de l'UE, ont été confrontés à des accusations pénales d'"abus de pouvoir".

"Nous ne sommes pas au bout du chemin"

La Pologne étant autorisée à présenter deux demandes de paiement par an, l'accord signifie que Varsovie est susceptible de recevoir les deux premières tranches des fonds de redressement de l'UE - et peut-être même les trois premières - alors que les juges restent sous l'effet du régime discipliné.

La première tranche, d'un montant légèrement supérieur à 4 milliards d'euros, combinant subventions et prêts à faible taux d'intérêt, sera versée avant la fin de l'année.

Le prochain versement, prévu pour le premier trimestre de 2023, sera d'un montant similaire. Un troisième décaissement pourrait avoir lieu au cours du second semestre de 2023.

La Commission a négocié une troisième étape pour s'assurer que le contrôle judiciaire des juges concernés a été mené à bien conformément aux normes de l'UE, mais cette disposition ne sera pas déclenchée avant le tout dernier trimestre de 2023, ce qui laissera à Varsovie tout le temps nécessaire pour remédier aux décisions de la chambre pendant que l'argent continue d'affluer.

"Un premier paiement ne sera possible que lorsque la nouvelle loi sera en vigueur et cochera toutes les cases du contrat", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un conseil adressé à Varsovie.

"En outre, la Pologne doit démontrer d'ici à la fin de 2023 que tous les juges licenciés illégalement devraient d'ici là avoir été réintégrés. C'est un progrès, mais nous ne sommes pas au bout du chemin en matière d'État de droit en Pologne."

Debout à ses côtés, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a adopté un ton de défi et a juré qu'il ne laisserait "certainement pas l'anarchie s'emparer de notre système judiciaire."

"J'ai ma propre opinion sur le système judiciaire d'avant 2025 et sur les juges nommés par les autorités communistes", a-t-il déclaré. "Madame la présidente est très bien informée de mon opinion à cet égard".

Ursula von der Leyen a rencontré le président polonais Andrzej Duda (au centre) et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki (à droite). Union européenne, 2022

Les actes répréhensibles n'ont pas été modifiés

Dans le cadre du plan polonais, Bruxelles a inclus une clause de non-retour pour garantir que le gouvernement ne revienne pas sur les réformes convenues. En cas de violation de l'accord, les paiements seront interrompus.

Mais cela ne suffit pas à Juan Fernando López Aguilar, député européen espagnol qui préside la commission des libertés civiles et de la justice du Parlement européen et qui a souvent critiqué le parti au pouvoir en Pologne.

"La Pologne ne devrait pas avoir accès aux fonds de l'UE tant qu'elle ne montre pas sa volonté de se conformer pleinement aux arrêts de la Cour européenne de justice", a déclaré López Aguilar à Euronews.

L'eurodéputé estime qu'Ursula von der Leyen a trahi ses propres paroles. La présidente de la Commission avait par le passé dévoilé trois conditions pour débloquer le plan polonais, dont la réintégration des juges révoqués.

"Des juges ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils appliquaient le droit européen. C'est inacceptable", a déclaré M. López Aguilar. "Ces méfaits n'ont pas été amendés par le gouvernement polonais. Il n'y a pas de garanties suffisantes."

De 2022 à 2026, la Pologne devrait recevoir 35,4 milliards d'euros de subventions et de prêts pour exécuter 49 réformes et 52 projets d'investissement, dont 42 % seront consacrés à la transition écologique.

En outre, la Pologne a droit à 25 milliards d'euros supplémentaires sous forme de prêts.

L'accord visant à débloquer le fonds de relance ne tient pas compte de l'arrêt rendu en 2021 par la Cour constitutionnelle polonaise, qui remettait directement en cause la primauté du droit communautaire et faisait craindre un "Polexit" juridique.

Les fonctionnaires de l'UE insistent sur le fait que les engagements pris avec Varsovie sont suffisamment solides pour protéger les intérêts financiers de l'UE et que les différends centrés sur l'État de droit doivent être traités "par des procédures d'infraction, et non par le fonds de recouvrement." Ils affirment que le plan polonais initial, présenté en mai 2021, ne comportait aucun engagement en matière de réformes judiciaires.

Ces dernières années, Bruxelles a lancé plusieurs actions en justice contre la Pologne afin de mettre un terme au régime disciplinaire. Ces affaires sont parvenues jusqu'à la CJCE, l'une d'entre elles ayant abouti à une amende d'un million d'euros par jour infligée à Varsovie pour désobéissance juridique persistante.

"Si la Pologne respecte pleinement et fidèlement les étapes [du plan de relance], la Commission ne tardera pas à délibérer sur les procédures d'infraction", afin de les clore, a déclaré un fonctionnaire européen.

"Mais d'ici là, les dossiers sont toujours là".

Après le feu vert de la Pologne, il ne reste plus que deux États membres sans plan de relance approuvé : La Hongrie, dont le programme est mis en veilleuse pour des raisons de respect de l'État de droit, et les Pays-Bas, qui doivent encore soumettre leur projet.