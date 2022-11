Dans cette nouvelle édition de "State of The Union", le journaliste Stefan Grobe revient cette semaine sur la conférence des Nations Unies sur le climat (COP27) qui s'est ouverte en Égypte, après une année de conditions météorologiques extrêmes.

Afin de faire le point sur les avancées et les défis de ce sommet, il a interrogé Mats Engström, conseiller principal à l'Institut suédois d'études politiques européennes et expert de la politique climatique de l'UE.

Question : Ainsi, lors de la COP26 à Glasgow l'année dernière, les pays participants ont convenu d'intensifier leurs engagements en matière d'action climatique, mais seuls quelques-uns l'ont fait. Pouvons-nous espérer un résultat différent cette année ?

Mats Engström : "Pas cette année. Je dirais même. Nous n'avons pas vu tant de nouveaux engagements que cela et la situation géopolitique est difficile, mais nous pouvons l'espérer peut-être dans deux ans, en 2024, lorsqu'il y aura une réunion en Europe comme celle-ci et aussi un grand sommet du futur aux Nations unies".

Question : L'un des principaux problèmes est, bien sûr, le manque de confiance entre le Nord et le Sud de la planète pour savoir qui doit financer quoi pour l'adaptation au climat. Voyez-vous une solution à ce problème ?

Mats Engström : "Nous avons déjà vu dans les discours prononcés lors de cette réunion en Égypte qu'il y a un certain mouvement. Il y a une initiative importante de l'Allemagne, qui préside le G7, avec les pays vulnérables, les pays pauvres, pour avoir une sorte de solution d'assurance. Et il y a un peu plus d'argent à venir. Il y a aussi ce que l'on appelle un agenda pour la réduction de la crise de la dette, proposé par la Barbade, qui continue de gagner du terrain".

Question : Certains pays de l'UE souhaiteraient mettre en œuvre une stratégie à double voie dans laquelle les gouvernements partageant les mêmes idées iraient plus vite et plus loin dans leur action climatique que le reste du monde. Comment cela pourrait-il réussir étant donné que le changement climatique est un défi mondial ?

Mats Engström : "C'est vrai. Et c'est pourquoi il est également important d'avoir tout le monde à bord, comme c'est le cas dans cette convention sur le climat qui a été signée par presque tous les pays du monde. Mais si vous regardez les émissions, c'est vraiment un nombre plus réduit de pays qui ont les quantités les plus importantes d'émissions. En plus de ce forum de négociation, il y a en fait un espoir qu'il y ait beaucoup de mouvement en dehors de l'agenda officiel sur les véhicules à zéro émission, l'acier à faible teneur en carbone, les énergies renouvelables".

Question : Quels dommages la guerre économique autour du gaz russe peut-elle causer à la politique climatique de l'UE ?

Mats Engström : "Elle rend les choses plus compliquées, par exemple en ce qui concerne les finances publiques, pour apporter un soutien accru aux pays en développement. Mais cela accélère aussi, je pense, la transition, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables à long terme. Cela dépend donc aussi de la façon dont les gouvernements sont capables de gérer cette situation difficile".

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir l'émission State of the Union