[Carte] A quel âge les Européens partent-ils à la retraite ?

Le gouvernement français veut faire adopter une nouvelle réforme du système de retraite courant 2023. Si son contenu précis ne sera présenté qu'en janvier prochain, un recul de l'âge légal est sur les rails. De 62 ans aujourd'hui, il pourrait être repoussé à 64 ans ou 65 ans. Des négociations avec les syndicats sont en cours et un nouveau round est prévu la semaine du 2 janvier. Parmi les arguments utilisés côté exécutif ; la France serait l'un des pays d'Europe où l'on part le plus tôt à la retraite. Est-ce vrai ? Tour d'horizon dans les 27 pays de l'Union européenne.

Au sein de l'Union européenne, le fonctionnement des régimes de retraite varie largement. Selon les pays, différents critères permettent de calculer l'âge de départ. En Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Pologne, Lituanie et Autriche, les femmes peuvent, par exemple, prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Nombre de pays voient également ce seuil évoluer progressivement depuis plusieurs années pour harmoniser les régimes et porter l'âge de départ à 65 ans ou 67 ans.

Autriche : l'âge de départ à la retraite est aujourd'hui fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Mais une réforme est en cours qui vient relever progressivement l'âge à 65 ans, entre 2024 et 2033, pour les Autrichiennes.

Allemagne : l'âge légal est aujourd'hui fixé à 67 ans, mais le système évolue. Il est progressivement porté à 67 ans de 2012 à 2031, en commençant par les personnes nées en 1947. La première augmentation est d'un mois par an (65 à 66 ans) et la suivante à deux mois par an (66 à 67 ans).

Belgique : il est actuellement de 65 ans, mais il sera progressivement porté à 67 ans pour les départs à la retraite après le 1er février 2030.

Bulgarie : l'âge de départ à la retraite à taux plein est de 64 ans et 5 mois et 39 ans et 2 mois de cotisations pour les hommes. Pour les femmes, il est 61 ans et 10 mois pour 36 ans et 2 mois d'assurance.

Croatie : A 65 ans, les hommes croates peuvent bénéficier de leur pension contre 63 ans pour les femmes. Mais ces dernières voient cet âge être progressivement relevé de trois mois par an pour atteindre 65 ans d'ici 2030.

Chypre : les hommes et les femmes partent actuellement à 65 ans. Mais l'âge de la retraite sera révisé tous les 5 ans, à partir de 2024 en fonction de l'évolution de l'espérance de vie au cours de la période 2018-2023.

Danemark : l'âge légal est en 2022 de 67 ans pour l'ensemble de la population. Une réforme en cours le relève à 69 ans à l'horizon 2035.

Espagne : entre 65 ans et 66 ans suivant le nombre d'années de cotisations.

Estonie : 64 ans actuellement avec un décalage progressif vers 65 ans d'ici 2026.

Finlande : entre 63 et 65 ans. Une modification du système de calcul vient le porter, d'ici 2027, à 65 ans pour tous les Finlandais.

France : en-dehors des régimes spéciaux et des accords qui peuvent exister au sein des entreprises, l'âge pour profiter de sa retraite à taux plein est actuellement de 62 ans. Le gouvernement voudrait progressivement l'augmenter.

Grèce : l'âge légal est entre 62 ans et 67 ans suivant le nombre d'années cotisées.

Hongrie : les Hongrois peuvent partir à la retraite entre 62 ans (nés avant 1952) et 65 ans (nés en 1957 et après). Une harmonisation, vers les 65 ans, est en cours pour les générations intermédiaires.

Irlande : 66 ans.

Italie : l'âge légal est de 67 ans, à l'exception de nombreux systèmes dérogatoires dans le public et le privé qui permettent de partir plus tôt.

Lettonie : 64 ans et 3 mois, mais avec relèvement à 65 ans d'ici 2025.

Lituanie : 64 ans et 4 mois pour les hommes, 63 ans et 8 mois pour les femmes. Une augmentation progressive à 65 ans est en cours d'ici 2026.

Luxembourg : l'âge de départ à la retraite est fixé à 65 ans pour tous.

Malte : les personnes nées avant 1952 peuvent percevoir leur pension à 61 ans (hommes) ou 60 ans (femmes). Les générations suivantes partent plus tard, jusqu'à 65 ans (année 1962).

Pays-Bas : 66 ans et 7 mois en 2022.

Pologne : 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Portugal : 66 ans et 7 mois avec des aménagements pour un certains nombre de professions (pilotes, conducteurs de poids lourds...).

République tchèque : A 63 ans et 10 mois, les Tchèques peuvent actuellement prendre leur retraite. Les femmes peuvent, elles, partir plus tôt - entre 60 ans et 63 ans - suivant le nombre d'enfants qu'elles ont eus.

Roumanie : une importante différence existe entre hommes et femmes. Les hommes sont actuellement autorisés à prendre leur retraite à 65 ans, alors que les femmes partent à 61 ans. Mais ce seuil sera progressivement porté à 63 ans d'ici 2030.

Slovaquie : 64 ans pour tout le monde avec de nombreux facteurs permettant d'abaisser cet âge (année de naissance, sexe, nombre d'enfants, espérance de vie).

Slovénie : 65 ans pour tout le monde.

Suède : entre 62 ans et 65 ans.

Toutes ces données sont issues du site internet duMISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Il s'agit du système d'information mutuelle sur la protection sociale mis en place par l'Union européenne.