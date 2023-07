19:40

Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a déposé son bulletin dans l'urne.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre socialiste a déclaré "Merci à vous tous, vous qui permettez aujourd'hui de montrer ce que l'Espagne est, une démocratie irréprochable. Je demande la plus grande mobilisation pour que le gouvernement qui sort des urnes soit fort et que l'Espagne puisse avancer de quatre ans de plus."