Slovénie : la Présidente de la Commission européenne s'est rendue dans les régions sinistrées

La Présidente de la Commission européenne s'est rendue dans le Nord de la Slovénie, ravagé par les inondations. Selon le gouvernement slovène, les dégâts pourraient atteindre les 500 millions d'euros.

L'Union européenne au chevet de la Slovénie. Ursula von der Leyen s'est rendue avec le Premier ministre slovène Robert Golob dans le Nord du pays ravagé par les inondations.

Face à l'ampleur des dégâts, la Présidente de la Commission européenne s'est engagée à soutenir les localités sinistrées sur le long terme : "nous étions avec vous les premiers jours, et avons immédiatement livré le matériel qu'il fallait : les ponts mobiles, les pelles, les hélicoptères, l'équipe technique et les secouristes. Et bien sûr nous resterons aussi longtemps que nécessaire."

Les deux tiers de la Slovénie sont sous les eaux depuis près de cinq jours à cause de fortes précipitations. Le Premier ministre estime le coût des à plus de 500 millions d'euros. Selon lui, il "s'agit de la pire catastrophe naturelle depuis 30 ans".